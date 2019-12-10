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وفد أممي يزور البنك المركزي في الحديدة من أجل ترتيبات صرف رواتب كل الموظفين
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 02:34:00 مساءً

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وفد أممي يزور البنك المركزي في الحديدة من أجل ترتيبات صرف رواتب كل الموظفين
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*يمن برس -وكالات
زار وفد من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ضم مديرة المكتب نيكولا ديفيز، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.

 وقالت وسائل إعلام حوثية إن الزيارة جاءت في إطار التنسيق والمتابعة لتنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى فرع البنك بالمحافظة مقابل دفع رواتب كل موظفي الدولة. 

وأشار موقع (سبأ) الخاضع لسيطرة الجماعة، أن العبء بات ملقى على الأمم المتحدة والطرف الآخر" الحكومة الشرعية"، لتغطية العجز في فاتورة المرتبات بما يضمن صرف الرواتب بشكل مستدام لكافة الموظفين. 

وأضاف أن مديرة مكتب المبعوث الأممي أوضحت أن زيارتها للبنك المركزي في المحافظة تهدف إلى دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة.


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خاص - يمن برس

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