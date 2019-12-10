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هي الرابعة خلال أسبوع ..جماعة الحوثيين تعلن إسقاط طائرة للتحالف العربي شرقي صعدة

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الحوثيون

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت جماعة (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها في سماء منطقة الكسارة التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية".



والطائرة هي الرابعة التي تتمكن جماعة الحوثيين من إسقاطها خلال أسبوع، حيث أعلنت الجماعة السبت الماضي، إسقاط طائرة شرق جبل العلم في قطاع جيزان، بعد يومين من إعلانها تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرتين استطلاعيتين شرق جحفان في القطاع ذاته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها في سماء منطقة الكسارة التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية".والطائرة هي الرابعة التي تتمكن جماعة الحوثيين من إسقاطها خلال أسبوع، حيث أعلنت الجماعة السبت الماضي، إسقاط طائرة شرق جبل العلم في قطاع جيزان، بعد يومين من إعلانها تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرتين استطلاعيتين شرق جحفان في القطاع ذاته.







الحوثيون طائرة صعدة



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