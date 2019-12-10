"رايتس رادار" تكشف عدد حالات الاغتيال منذ توقيع "اتفاق الرياض" وتتهم هذه الأطراف!
*يمن برس -متابعة خاصة
قالت "منظمة رايتس رادار" لحقوق الإنسان، إنها رصدت 12 حالة اغتيال لكبار المسئولين العسكريين والأمنيين منذ توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي.
جاء ذلك في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 10 كانون أول/ديسمبر 2019.
وأضاف البيان أن جرائم الاغتيالات عادت من جديد خلال الأسبوع الماضي في محافظة عدن ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، حيث شهد اليمن 12 حالة اغتيال لكبار المسئولين العسكريين والأمنيين منذ توقيع اتفاق الرياض.
وأوضحت أن أغلب هذه الاغتيالات، تأتي ضمن جريمة منظمة لتصفية الساحة اليمنية من المعارضين للمشاريع والسياسة الإماراتية التي تُتّهم قواتها في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقالت المنظمة، إن أطراف النزاع في اليمن، ضالعة بشكل أو بآخر في ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت رايتس رادار، أن استمرار الحرب في اليمن أدى تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملية، وتدني المستوى المعيشي وانهيار التعليم والصحة وسائر الخدمات الأساسية وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين الى خارج البلاد.
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