وصول اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل "الحمادي" إلى مقر اللواء 35 بتعز

*يمن برس -خاص
وصلت ظهر اليوم الثلاثاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى محافظة تعز جنوبي البلاد .
وقالت مصادر محلية إن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي وصلت إلى مقر اللواء 35 في منطقة العين بمديرية المواسط جنوبي المحافظة .
وقُتل العميد عدنان الحمادي الاثنين الماضي في ظروف غامضة وذلك في مسقط رأسه بمديرية المواسط وهو الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الجمهورية .
وخرج قبل ثلاثة أيام المئات من أبناء المدينة للمطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة وتقديم الجناة ومحاسبتهم .
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