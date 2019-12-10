 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وصول اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل "الحمادي" إلى مقر اللواء 35 بتعز
وصول اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل "الحمادي" إلى مقر اللواء 35 بتعز
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 03:49:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحمادي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الحمادي

*يمن برس -خاص
وصلت ظهر اليوم الثلاثاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى محافظة تعز جنوبي البلاد .

وقالت مصادر محلية  إن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي وصلت إلى مقر اللواء 35 في منطقة العين بمديرية المواسط جنوبي المحافظة .

وقُتل العميد عدنان الحمادي الاثنين الماضي في ظروف غامضة وذلك في مسقط رأسه بمديرية المواسط وهو الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الجمهورية  .

وخرج قبل ثلاثة أيام المئات من أبناء المدينة للمطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة وتقديم الجناة ومحاسبتهم .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
936
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©