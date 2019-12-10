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وصول اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل "الحمادي" إلى مقر اللواء 35 بتعز

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الحمادي

*يمن برس -خاص

وصلت ظهر اليوم الثلاثاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى محافظة تعز جنوبي البلاد .



وقالت مصادر محلية إن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي وصلت إلى مقر اللواء 35 في منطقة العين بمديرية المواسط جنوبي المحافظة .



وقُتل العميد عدنان الحمادي الاثنين الماضي في ظروف غامضة وذلك في مسقط رأسه بمديرية المواسط وهو الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الجمهورية .



وخرج قبل ثلاثة أيام المئات من أبناء المدينة للمطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة وتقديم الجناة ومحاسبتهم .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصلت ظهر اليوم الثلاثاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي إلى محافظة تعز جنوبي البلاد .وقالت مصادر محلية إن اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي وصلت إلى مقر اللواء 35 في منطقة العين بمديرية المواسط جنوبي المحافظة .وقُتل العميد عدنان الحمادي الاثنين الماضي في ظروف غامضة وذلك في مسقط رأسه بمديرية المواسط وهو الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الجمهورية .وخرج قبل ثلاثة أيام المئات من أبناء المدينة للمطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة وتقديم الجناة ومحاسبتهم .







اللجنة الرئاسية الحمادي تعز



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