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مواطن ستيني ينهي حياته بطريقة مؤلمة في صنعاء (تفاصيل+صورة)
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 04:10:00 مساءً

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المنتحر عبده نشطان قائد
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المنتحر عبده نشطان قائد

*يمن برس - صنعاء
أقدم مواطن ستيني، اليوم الثلاثاء ، على الانتحار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ اجتاحتها في سبتمبر 2014.

وقال مصدر طبي إن المواطن؛ عبده نشطان قائد 64 عاما أقدم على الانتحار "شنقاً" بعد أن لف حبلاً حول عنقه في إحدى الأشجار خارج منزله بصنعاء.


وأشار المصدر إلى أن أبناء المسن اليمني تأخروا في إنقاذ والدهم الذي فارق الحياة اختناقاً، ولم تفلح محاولات إعادته إلى الحياة بعد إسعافه إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب انتحار المواطن قائد، إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.

واحتل اليمن المرتبة الرابعة عربيا عام 2014 بنسبة 3.7 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص، وفقًا لتقرير أعددته منظمة الصحة العالمية.

وسجلت اليمن، 251 حالة انتحار في اليمن خلال العام 2013، مقارنة مع 253 حالة في 2012، مقابل 235 انتحروا في عام 2011، و229 في 2010.

وتوقفت المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين منذ اكثر من ثلاث سنوات، ورفضت الميليشيا عرضاً حكومياً بصرفها مقابل تسليم الايرادات في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.


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خاص - يمن برس

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