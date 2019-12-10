الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مواطن ستيني ينهي حياته بطريقة مؤلمة في صنعاء (تفاصيل+صورة)

مواطن ستيني ينهي حياته بطريقة مؤلمة في صنعاء (تفاصيل+صورة)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

المنتحر عبده نشطان قائد

*يمن برس - صنعاء

أقدم مواطن ستيني، اليوم الثلاثاء ، على الانتحار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ اجتاحتها في سبتمبر 2014.



وقال مصدر طبي إن المواطن؛ عبده نشطان قائد 64 عاما أقدم على الانتحار "شنقاً" بعد أن لف حبلاً حول عنقه في إحدى الأشجار خارج منزله بصنعاء.





وأشار المصدر إلى أن أبناء المسن اليمني تأخروا في إنقاذ والدهم الذي فارق الحياة اختناقاً، ولم تفلح محاولات إعادته إلى الحياة بعد إسعافه إلى المستشفى.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب انتحار المواطن قائد، إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.



واحتل اليمن المرتبة الرابعة عربيا عام 2014 بنسبة 3.7 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص، وفقًا لتقرير أعددته منظمة الصحة العالمية.



وسجلت اليمن، 251 حالة انتحار في اليمن خلال العام 2013، مقارنة مع 253 حالة في 2012، مقابل 235 انتحروا في عام 2011، و229 في 2010.



وتوقفت المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين منذ اكثر من ثلاث سنوات، ورفضت الميليشيا عرضاً حكومياً بصرفها مقابل تسليم الايرادات في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم مواطن ستيني، اليوم الثلاثاء ، على الانتحار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ اجتاحتها في سبتمبر 2014.وقال مصدر طبي إن المواطن؛ عبده نشطان قائد 64 عاما أقدم على الانتحار "شنقاً" بعد أن لف حبلاً حول عنقه في إحدى الأشجار خارج منزله بصنعاء.وأشار المصدر إلى أن أبناء المسن اليمني تأخروا في إنقاذ والدهم الذي فارق الحياة اختناقاً، ولم تفلح محاولات إعادته إلى الحياة بعد إسعافه إلى المستشفى.وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب انتحار المواطن قائد، إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.واحتل اليمن المرتبة الرابعة عربيا عام 2014 بنسبة 3.7 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص، وفقًا لتقرير أعددته منظمة الصحة العالمية.وسجلت اليمن، 251 حالة انتحار في اليمن خلال العام 2013، مقارنة مع 253 حالة في 2012، مقابل 235 انتحروا في عام 2011، و229 في 2010.وتوقفت المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين منذ اكثر من ثلاث سنوات، ورفضت الميليشيا عرضاً حكومياً بصرفها مقابل تسليم الايرادات في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.







مواطن ستيني صنعاء الانتحار



شارك الخبر أصدقاءك:



1213

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







