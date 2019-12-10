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تهديدات حوثية باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر

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*يمن برس -متابعات

عاودت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، التهديد بتنفيذ هجمات إرهابية في البحر الأحمر، تستهدف خطوط الملاحة الدولية .



ويعتبر البحر الأحمر من أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، حيث يمر فيه نسبة كبيرة من النفط المصدر إلى دول العالم.



وأطلقت المليشيا تهديداتها على لسان وزير دفاعها محمد العاطفي، وقالت أن لديها بنك أهداف بحرية، وتملك أسلحة ومنظومات متطورة، ما يجعلها قوة بحرية في البحر الأحمر والمنطقة عموما.



وتستخدم ايران أداتها في اليمن ـ الحوثيون ـ في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتمدها بقدرات عسكرية وتقنية لتنفيذ عمليات ارهابية ضد السفن التجارية والحربية.



وفي أواخر نوفمبر الماضي، خطفت مليشيا الحوثي 3 سفن كورية وسعودية في البحر الأحمر ونقلتهم إلى قبالة ميناء الصليف، قبل أن تطلقهم تحت ضغط من كوريا التي هددت بإرسال مدمرة عسكرية إلى مكان احتجاز السفن.





ومؤخراً تم إطلاق تحالف تقوده الولايات المتحدة الأميركية، أطلق عليه اسم "سانتينيل"، رسمياً من مقره الرئيسي في البحرين، يهدف إلى تأمين مياة الخليج ومضيق هرمز، بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات ايرانية في مضيق هرمز، ويشارك في التحالف بريطانيا وأستراليا والسعودية والإمارات والبحرين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عاودت مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، التهديد بتنفيذ هجمات إرهابية في البحر الأحمر، تستهدف خطوط الملاحة الدولية .ويعتبر البحر الأحمر من أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، حيث يمر فيه نسبة كبيرة من النفط المصدر إلى دول العالم.وأطلقت المليشيا تهديداتها على لسان وزير دفاعها محمد العاطفي، وقالت أن لديها بنك أهداف بحرية، وتملك أسلحة ومنظومات متطورة، ما يجعلها قوة بحرية في البحر الأحمر والمنطقة عموما.وتستخدم ايران أداتها في اليمن ـ الحوثيون ـ في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتمدها بقدرات عسكرية وتقنية لتنفيذ عمليات ارهابية ضد السفن التجارية والحربية.وفي أواخر نوفمبر الماضي، خطفت مليشيا الحوثي 3 سفن كورية وسعودية في البحر الأحمر ونقلتهم إلى قبالة ميناء الصليف، قبل أن تطلقهم تحت ضغط من كوريا التي هددت بإرسال مدمرة عسكرية إلى مكان احتجاز السفن.ومؤخراً تم إطلاق تحالف تقوده الولايات المتحدة الأميركية، أطلق عليه اسم "سانتينيل"، رسمياً من مقره الرئيسي في البحرين، يهدف إلى تأمين مياة الخليج ومضيق هرمز، بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات ايرانية في مضيق هرمز، ويشارك في التحالف بريطانيا وأستراليا والسعودية والإمارات والبحرين.







تهديدات حوثية البحر الأحمر تعز



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