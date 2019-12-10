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الحوثيون يشنون هجوما مباغتا على مواقع الجيش في حيفان ومقتل قائد عسكري كبير أثناء الهجوم

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حيفان

*يمن برس -لحج

شنت ميلشيا الحوثي ظهر اليوم الثلاثاء هجوما عنيفا في جبهة حيفان مستهدفة مواقع قوات اللواء الرابع حزم بقيادة العقيد وافي الغبس الصبيحي والذي تمكن من صد الهجوم وتكبيد لميليشيا خسائر فادحة .



وقال مصدر ميداني إن هجوم مليشيا الحوثي يأتي بعد أيام من وصول تعزيزات حوثية ضخمة وتغير القيادات الحوثية بالجبهة وأن الهجوم كان يهدف للسيطرة على بعض المواقع في قطاع الهجمة والعذير.



وأضاف المصدر أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة بالعتاد ومقتل 3 منهم وإصابة العشرات .



وأكد المصدر مقتل قائد موقع خرز الاستراتيجي التابع للحكومة الشرعية "عمر فيصل سعيد محمد"وجرح عدد آخرين من افراد الموقع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شنت ميلشيا الحوثي ظهر اليوم الثلاثاء هجوما عنيفا في جبهة حيفان مستهدفة مواقع قوات اللواء الرابع حزم بقيادة العقيد وافي الغبس الصبيحي والذي تمكن من صد الهجوم وتكبيد لميليشيا خسائر فادحة .وقال مصدر ميداني إن هجوم مليشيا الحوثي يأتي بعد أيام من وصول تعزيزات حوثية ضخمة وتغير القيادات الحوثية بالجبهة وأن الهجوم كان يهدف للسيطرة على بعض المواقع في قطاع الهجمة والعذير.وأضاف المصدر أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة بالعتاد ومقتل 3 منهم وإصابة العشرات .وأكد المصدر مقتل قائد موقع خرز الاستراتيجي التابع للحكومة الشرعية "عمر فيصل سعيد محمد"وجرح عدد آخرين من افراد الموقع.







الحوثيون لحج خرز



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