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البيضاء ..اعتداء مسلحين حوثيين على مصلحة الأحوال المدنية يتسبب بإضراب كامل في المصلحة

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رداع

*يمن برس -البيضاء

نفذ اليوم الثلاثاء موظفون وعاملون بمصلحة الأحوال المدنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إضراباً كاملاً عن العمل عقب اعتداء حوثي مسلح على المصلحة والموظفين فيها.



وقالت مصادر محلية إن الموظفين والعاملين في مصلحة الأحوال المدنية بمدينة رداع أضربوا، اليوم الثلاثاء عن العمل ورفضوا ممارسة أعمالهم في المصلحة عقب اقتحام قيادي حوثي مع مرافقيه المصلحة والاعتداء على الموظفين.



وأكدت المصادر أن هذا الإضراب يأتي بعد يوم من قيام القيادي الحوثي المدعو “إبراهيم الريامي” و مرافقيه باقتحام المصلحة والاعتداء على الموظفين ومدير المصلحة “أحمد العزاني” ثم تطاولوا عليه بالسب والشتم.



وتابعت المصادر أن العناصر الحوثية أطلقت النار بشكل عشوائي داخل مبنى المصلحة عقب اقتحامها ما أدى إلى بث الرعب والخوف لدى المدنيين وخصوصاً النساء الذين كانوا موجودين في المصلحة لاستكمال معاملتهم من أجل الحصول على البطاقة الشخصية.



كما يجدر الإشارة إلى أن محافظة البيضاء تشهد انفلاتاً أمنياً واسعاً في ظل تعسفات حوثية للمدنيين وانتشار للفوضى منذ سيطرة مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذ اليوم الثلاثاء موظفون وعاملون بمصلحة الأحوال المدنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إضراباً كاملاً عن العمل عقب اعتداء حوثي مسلح على المصلحة والموظفين فيها.وقالت مصادر محلية إن الموظفين والعاملين في مصلحة الأحوال المدنية بمدينة رداع أضربوا، اليوم الثلاثاء عن العمل ورفضوا ممارسة أعمالهم في المصلحة عقب اقتحام قيادي حوثي مع مرافقيه المصلحة والاعتداء على الموظفين.وأكدت المصادر أن هذا الإضراب يأتي بعد يوم من قيام القيادي الحوثي المدعو “إبراهيم الريامي” و مرافقيه باقتحام المصلحة والاعتداء على الموظفين ومدير المصلحة “أحمد العزاني” ثم تطاولوا عليه بالسب والشتم.وتابعت المصادر أن العناصر الحوثية أطلقت النار بشكل عشوائي داخل مبنى المصلحة عقب اقتحامها ما أدى إلى بث الرعب والخوف لدى المدنيين وخصوصاً النساء الذين كانوا موجودين في المصلحة لاستكمال معاملتهم من أجل الحصول على البطاقة الشخصية.كما يجدر الإشارة إلى أن محافظة البيضاء تشهد انفلاتاً أمنياً واسعاً في ظل تعسفات حوثية للمدنيين وانتشار للفوضى منذ سيطرة مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة.







البيضاء إضراب الأحوال المدنية



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