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عاجل: اغتيال شاب عشريني برصاص مجهولين في عدن
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 07:27:00 مساءً

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عاجل: اغتيال شاب عشريني برصاص مجهولين في عدن
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*يمن برس -عدن
اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الثلاثاء شابا في العشرينيات من عمره بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شاب في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان وأردوه قتيلا على الفور.

وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذهم العملية.

وأشار مصدر آخر إلى أن القتيل يدعى "محمد كارم" ولم تعرف حتى الآن دوافع الجريمة وهوية المسلحين.

وتعد هذه العملية استمرارا لمسلسل الاغتيالات الذي بدأت قبل أسبوعين أولى مراحله في العاصمة المؤقتة عدن ، حيث حدثت ما يقارب عشر عمليات اغتيال في عدن وحدها خلال هذه الفترة فقط .


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خاص - يمن برس

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