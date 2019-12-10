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الحكومة الشرعية تقدم طلباً عاجلاً إلى المجتمع الدولي

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*يمن برس - متابعات

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن الوضع الإنساني في اليمن يحتاج لمزيد من الدعم الدولي وذلك لمواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن "إنقلاب مليشيا الحوثي".



وكشف السعدي، خلال كلمة اليمن في فعالية أقيمت مساء أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك لجمع التبرعات للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، أنه "تم تخصيص مبلغ يتجاوز 75 مليون دولار أمريكي لليمن خلال السنوات القليلة الماضية لتوفير المياه والمعونات غير الغذائية، وخدمات الحماية لأكثر الفئات ضعفاً".



وأثنى السعدي اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالوضع في اليمن وجهودها الحثيثة لمساعدة الشعب اليمني في مواجهة أزمته الإنسانية.



كما أشاد السعدي بدور الصندوق وإسهامه في مواجهة التطورات الحرجة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما في ذلك احتواء تفشي وباء الكوليرا.. مضيفاً الى أن الصندوق ساهم في دعم 58 من المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير علاجات الكوليرا والخُناق.



ودعا السعدي المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعمه السخي للصندوق، معرباً عن تطلع الحكومة الشرعية إلى أن يتمكن الصندوق من تحقيق هدف التمويل الذي حددته الجمعية العامة بمبلغ مليار دولار أمريكي للعام 2020.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن الوضع الإنساني في اليمن يحتاج لمزيد من الدعم الدولي وذلك لمواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن "إنقلاب مليشيا الحوثي".وكشف السعدي، خلال كلمة اليمن في فعالية أقيمت مساء أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك لجمع التبرعات للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، أنه "تم تخصيص مبلغ يتجاوز 75 مليون دولار أمريكي لليمن خلال السنوات القليلة الماضية لتوفير المياه والمعونات غير الغذائية، وخدمات الحماية لأكثر الفئات ضعفاً".وأثنى السعدي اهتمام هيئة الأمم المتحدة بالوضع في اليمن وجهودها الحثيثة لمساعدة الشعب اليمني في مواجهة أزمته الإنسانية.كما أشاد السعدي بدور الصندوق وإسهامه في مواجهة التطورات الحرجة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما في ذلك احتواء تفشي وباء الكوليرا.. مضيفاً الى أن الصندوق ساهم في دعم 58 من المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير علاجات الكوليرا والخُناق.ودعا السعدي المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعمه السخي للصندوق، معرباً عن تطلع الحكومة الشرعية إلى أن يتمكن الصندوق من تحقيق هدف التمويل الذي حددته الجمعية العامة بمبلغ مليار دولار أمريكي للعام 2020.







اليمن دعم المجتمع الدولي



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