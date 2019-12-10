مصرع القيادي الحوثي"محمد القعود" وأربعة من مرافقيه غربي تعز

*يمن برس -تعز
قُتل قيادي في ميليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه، الثلاثاء، بقصف مدفعي للجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقال مصدر عسكري في محور تعز، إن" قوات الجيش استهدفت بالمدفعية آليات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة البحابح الواقعة باتجاه الربيعي غربي المدينة".
وأضاف، أن القصف أسفر عن مقتل القيادي الحوثي "محمد القعود" وأربعة من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين.
وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي قُتل عندما كان على متن الطقم الذي استهدفته مدفعية الجيش الوطني.
والأسبوع الماضي، شهدت جبهات غرب تعز، مواجهات عنيفة إثر هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في مناطق حذران والربيع ومحيط جبل هان.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك