الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مصرع القيادي الحوثي"محمد القعود" وأربعة من مرافقيه غربي تعز

مصرع القيادي الحوثي"محمد القعود" وأربعة من مرافقيه غربي تعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

قوات الجيش الوطني غرب تعز

*يمن برس -تعز

قُتل قيادي في ميليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه، الثلاثاء، بقصف مدفعي للجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري في محور تعز، إن" قوات الجيش استهدفت بالمدفعية آليات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة البحابح الواقعة باتجاه الربيعي غربي المدينة".



وأضاف، أن القصف أسفر عن مقتل القيادي الحوثي "محمد القعود" وأربعة من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين.



وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي قُتل عندما كان على متن الطقم الذي استهدفته مدفعية الجيش الوطني.



والأسبوع الماضي، شهدت جبهات غرب تعز، مواجهات عنيفة إثر هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في مناطق حذران والربيع ومحيط جبل هان.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل قيادي في ميليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه، الثلاثاء، بقصف مدفعي للجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).وقال مصدر عسكري في محور تعز، إن" قوات الجيش استهدفت بالمدفعية آليات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة البحابح الواقعة باتجاه الربيعي غربي المدينة".وأضاف، أن القصف أسفر عن مقتل القيادي الحوثي "محمد القعود" وأربعة من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين.وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي قُتل عندما كان على متن الطقم الذي استهدفته مدفعية الجيش الوطني.والأسبوع الماضي، شهدت جبهات غرب تعز، مواجهات عنيفة إثر هجوم لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في مناطق حذران والربيع ومحيط جبل هان.







مححد القعود تعز الجيش الوطني



شارك الخبر أصدقاءك:



1034

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







