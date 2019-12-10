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تجمع المهنيين يصدر بياناً بشأن القوات السودانية في اليمن

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*يمن برس - متابعات

قال تجمع المهنيين السودانيين، إن سحب قوات بلاده من اليمن يجب أن يتم بالتفاهم بين الخرطوم والدول المشاركة في التحالف.



وأوضح المتحدث باسم التجمع محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم، أن الحكومة السودانية أعلنت أنها مع سياسات خارجية متوازنة، وأكدت أن القوات السودانية تم تقليل تواجدها بصورة كبيرة في اليمن.



يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن إلى البلاد.



وقال حمدوك، إن بلاده قلصت عدد جنودها في اليمن إلى خمسة آلاف جندي. موضحا أن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من خمسة عشر ألفًا إلى خمسة آلاف، مضيفاً بأنه لا حلَّ عسكرياً في اليمن.



وأشار حمدوك إلى أن السودان حريصٌ ومستعدٌ لمساعدة اليمن، وأن تذهب المنطقة بأكملها للتصالح.



وذكر أن بلاده ستساعد اليمنيين وستلعب دورا في حل الصراع، مضيفا أن الأزمة اليمنية لن تُحل عسكريا، بل عبر الوسائل السياسية.



وشدد على ضرورة الحل السياسي، قائلا "الصراع في اليمن لا حل عسكري له، سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال تجمع المهنيين السودانيين، إن سحب قوات بلاده من اليمن يجب أن يتم بالتفاهم بين الخرطوم والدول المشاركة في التحالف.وأوضح المتحدث باسم التجمع محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم، أن الحكومة السودانية أعلنت أنها مع سياسات خارجية متوازنة، وأكدت أن القوات السودانية تم تقليل تواجدها بصورة كبيرة في اليمن.يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن إلى البلاد.وقال حمدوك، إن بلاده قلصت عدد جنودها في اليمن إلى خمسة آلاف جندي. موضحا أن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من خمسة عشر ألفًا إلى خمسة آلاف، مضيفاً بأنه لا حلَّ عسكرياً في اليمن.وأشار حمدوك إلى أن السودان حريصٌ ومستعدٌ لمساعدة اليمن، وأن تذهب المنطقة بأكملها للتصالح.وذكر أن بلاده ستساعد اليمنيين وستلعب دورا في حل الصراع، مضيفا أن الأزمة اليمنية لن تُحل عسكريا، بل عبر الوسائل السياسية.وشدد على ضرورة الحل السياسي، قائلا "الصراع في اليمن لا حل عسكري له، سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية".







اليمن السودان قوات



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