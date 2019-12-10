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الريال ينهار بشكل مخيف مساء اليوم في صنعاء وعدن
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 09:29:00 مساءً
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الريال اليمني يواصل التهاوي أمام الدولار والعملات الأجنبية (أسعار الصرف اليوم)
*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الثلاثاء.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 585 ريال
بيع: 588 ريال
الريال السعودي
شراء: 154.3 ريال
بيع: 154.6 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 597 ريال
بيع: 599 ريال
الريال السعودي
شراء: 156.7 ريال
بيع: 157.2 ريال
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