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الحكومة تكرّم شلال شايع وتعترف به رسمياً مديراً لأمن عدن
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 10:02:00 مساءً

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الحكومة تكرّم شلال شايع وتعترف به رسمياً مديراً لأمن عدن
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*يمن برس - خاص
كرمت وزارة حقوق الإنسان مدير أمن عدن المقال اللواء شلال علي شائع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام.

ومنح وزير حقوق الانسان محمد عسكر، اللواء شلال شايع درع شكر وعرفان من الوزراة بصفته مديراً لأمن عدن رغم إقالته من قبل الحكومة عقب انقلاب المجلس الانتقالي في أغسطس الماضي,

وكان وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أصدر في أغسطس المنصرم قراراً بإقالة اللواء شلال علي شايع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وإحالته للتحقيق عقب مشاركته في الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية.
 
يمن برس - الحكومة تكرّم شلال شايع وتعترف به رسمياً مديراً لأمن عدن



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خاص - يمن برس

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