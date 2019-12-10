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صلاح يقود ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

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*يمن برس - متابعات

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بمساهمته في فوز "الريدز" على مضيفه سالسبورغ 2-0 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.



وافتتح الغيني نابي كيتا، باب التسجيل لليفربول بحلول الدقيقة 57، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، وبعد دقيقة واحدة فقط، أضاف صلاح الهدف الثاني، بعدما استغل ارتباك أحد مدافعي سالسبورغ في إعادة الكرة لحارس مرماه، فخطفها المصري ليراوغ الحارس ويضع الكرة من زاوية صعبة في الشباك.



وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل إلى الدو ثمن النهائي على رأس المجموعة الخامسة، تاركا المركز الثاني لنابولي (12 نقطة)، الذي انتزع بطاقة التأهل الثانية بفوزه اليوم أيضا على ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة.



في المقابل، تجمد رصيد سالسبورغ عند 7 نقاط في المركز الثالث، وانتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي، بينما تذيل جينك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، وخرج خاوي الوقاض من المسابقة القارية.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بمساهمته في فوز "الريدز" على مضيفه سالسبورغ 2-0 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.وافتتح الغيني نابي كيتا، باب التسجيل لليفربول بحلول الدقيقة 57، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، وبعد دقيقة واحدة فقط، أضاف صلاح الهدف الثاني، بعدما استغل ارتباك أحد مدافعي سالسبورغ في إعادة الكرة لحارس مرماه، فخطفها المصري ليراوغ الحارس ويضع الكرة من زاوية صعبة في الشباك.وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل إلى الدو ثمن النهائي على رأس المجموعة الخامسة، تاركا المركز الثاني لنابولي (12 نقطة)، الذي انتزع بطاقة التأهل الثانية بفوزه اليوم أيضا على ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة.في المقابل، تجمد رصيد سالسبورغ عند 7 نقاط في المركز الثالث، وانتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي، بينما تذيل جينك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، وخرج خاوي الوقاض من المسابقة القارية.







رياضة صلاح ليفربول



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