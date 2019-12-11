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السلطات السعودية تلقى القبض على واعظ رمى امرأة بالحذاء ونعتها بالزانية "فيديو"

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*يمن برس - متابعة خاصة



أحالت الجهات السعودية المعنية في مدينة ينبع، ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات قرب مركز للتسوق إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمته.



ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المحامي إبراهيم الأبادي أن تصرف المتهم بالاعتداء الصريح والواضح، يوقعه تحت طائلة الحقين العام والخاص، كونه اعتدى لفظيا وحاول الإيذاء بإلقاء حذائه على السيدات، كما ظهر في المقطع المرئي المتداول.



وأشار الأبادي إلى أن المناصحة لا تعتبر جريمة إذا لم تخرج عن الآداب العامة، فهناك جهات رسمية مسؤولة عن حماية الآداب العامة، ويعاقب المخالف المتجاوز دون تحديد الجنس.



وكان على المتهم الذي ظهر في المقطع إبلاغ الجهة المعنية حال حدوث مخالفة، لا أن يتدخل مباشرة ليأخذ القانون بيده.



وتداولت منصات إلكترونية أمس فيديو لرجل قالت إنه واعظ تلفظ على مجموعة من السيدات يجلسن قرب أحد المراكز التجارية، وانتهى الأمر به برميهن بحذائه، والتلفظ عليهن بألفاظ جارحة أمام أحد حراس المركز، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادث.



لمتابعة الفيديو اضغط الرابط

https://youtu.be/KjAWESE2VE0





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحالت الجهات السعودية المعنية في مدينة ينبع، ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات قرب مركز للتسوق إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمته.ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المحامي إبراهيم الأبادي أن تصرف المتهم بالاعتداء الصريح والواضح، يوقعه تحت طائلة الحقين العام والخاص، كونه اعتدى لفظيا وحاول الإيذاء بإلقاء حذائه على السيدات، كما ظهر في المقطع المرئي المتداول.وأشار الأبادي إلى أن المناصحة لا تعتبر جريمة إذا لم تخرج عن الآداب العامة، فهناك جهات رسمية مسؤولة عن حماية الآداب العامة، ويعاقب المخالف المتجاوز دون تحديد الجنس.وكان على المتهم الذي ظهر في المقطع إبلاغ الجهة المعنية حال حدوث مخالفة، لا أن يتدخل مباشرة ليأخذ القانون بيده.وتداولت منصات إلكترونية أمس فيديو لرجل قالت إنه واعظ تلفظ على مجموعة من السيدات يجلسن قرب أحد المراكز التجارية، وانتهى الأمر به برميهن بحذائه، والتلفظ عليهن بألفاظ جارحة أمام أحد حراس المركز، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادث.لمتابعة الفيديو اضغط الرابطhttps://youtu.be/KjAWESE2VE0







واعظ سعودي اعتداء على نساء



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