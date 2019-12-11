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الوزير عسكر يكرم مدير أمن عدن المقال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 10:56:00 صباحاً

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الوزير عسكر يكرم مدير أمن عدن المقال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

*يمن برس - متابعة خاصة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدرع تكريم وزارة حقوق الإنسان لمدير أمن عدن المقال شلال شائع، عليه توقيع الوزير محمد عسكر.

وأكد مصدر حكومي أن وزارة حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية، أقامت حفلاً تكريميا يوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام.

وقال ناشطون إن مدير أمن عدن المقال اللواء شلال شائع، كان من بين المكرمين في الحفل، بينما لم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة أو الوزارة بشأن التكريم.

ويعد شلال شائع من أبرز القيادات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي نفذ تمرداً مسلحاً ضد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي.

وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قرارا بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق عقب التمرد.

وأورد تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، اسم شلال شائع كمتهم محتمل في الكثير من حوادث الاغتيالات والقتل التي تحقق منها الفريق.
يمن برس - الوزير عسكر يكرم مدير أمن عدن المقال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان



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خاص - يمن برس

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