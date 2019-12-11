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منظمة الهجرة: أكثر من 390 يمنياً نزحوا من مناطقهم بسبب الحرب منذ يناير الماضي

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 390 ألف يمني نزحوا منذ بداية العام الجاري بسبب الحرب.



وأوردت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة على حسابها في تويتر القول "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني بسبب الصراع في الغالب".



وأضافت المنظمة أنها "تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".



ويبلغ عدد النازحين بسبب الحرب في مختلف محافظات الجمهورية نحو 3 مليون نازح، حسب تقارير شبه رسمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 390 ألف يمني نزحوا منذ بداية العام الجاري بسبب الحرب.وأوردت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة على حسابها في تويتر القول "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني بسبب الصراع في الغالب".وأضافت المنظمة أنها "تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".ويبلغ عدد النازحين بسبب الحرب في مختلف محافظات الجمهورية نحو 3 مليون نازح، حسب تقارير شبه رسمية.







نازحون العام الجاري الهجرة الدولية اليمن الحرب



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