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السفير جميح للوزير عسكر "شوهت سمعة بلدك" والأخير يرد "تلهث وراء جموح زائف"
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 01:40:00 مساءً

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السفير جميح للوزير عسكر "شوهت سمعة بلدك" والأخير يرد "تلهث وراء جموح زائف"
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*يمن برس - خاص
انتقد السفير محمد جميح مندوب بلادنا لدى منظمة اليونسكو، وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، بعد تداول صور تبين تكريم الأخير لشلال شائع مدير أمن عدن المقال. 

وقال جميح في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها "يمن برس"، "‏كيف يجرؤ وزير حقوق الإنسان على تكريم شلال شائع الذي ورد اسمه بتقرير لجنة الخبراء الأممية مرتبطاً بجرائم اغتيال وقتل بعدن؟!". 

وأضاف جميح متسائلاً، "كيف يشوه الوزير سمعة بلاده دولياً؟! وكيف سيكون ذا مصداقية لدى المحافل الدولية بعد ذلك؟ هل الشرعية التي أقالت شلال هي الشرعية التي كرمته؟! أفيدونا أثابكم الله!".

في المقابل رد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في تغريدة له بتويتر رصدها "يمن برس"، وقال "كيف يمكن إقناع سعادة سفير محترم نعزه ونقدره أن من أبجديات عمله الدبلوماسي أن هناك قنوات رسمية يمكن من خلالها الإجابة على أي تساؤلات مشروعة أو غير مشروعة؟!" .

وأضاف "كيف يمكن الحفاظ على قيم الدولة في اذهان الناس اذا مزقت أوردتها على يد بعض رجالها، لهثًا وراء جموح زائف! أفيدونا أثابكم الله.

يذكر أن صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح أن وزير حقوق الإنسان كرم مدير أمن عدن المقال شلال شائع بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ماأثار جدلاً واسعاً، لاتهام شلال بالضلوع في عمليات اغتيالات.


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خاص - يمن برس

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