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تراجع مستمر للريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية والذهب (الأسعار اليوم)
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 02:07:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019م
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 156.5
الدولار : 595
الإماراتي : 159
العماني : 1525
ذهب كسر 21 : 24,000
(( أسعار البيع ))
السعودي : 157
الدولار : 599
الإماراتي : 161
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,300
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