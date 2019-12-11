الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين بعد توقف لأكثر من شهرين

انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين بعد توقف لأكثر من شهرين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -وكالات

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الجديد، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.



وذكرت صحيفة "تواصل" أن المحطة تضم منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر، والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.



وتابعت الصحيفة أن رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد استؤنفت اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.



يذكر أن محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي حريقاً، ألحق أضرارا بمبنى وببعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.



وكانت إمارة مكة أعلنت، أواخر سبتمبر الماضي، نشوب حريق هائل في محطة "قطار الحرمين" في مدينة جدة السعودية.



وقالت الإمارة في بيان لها: "إن الدفاع المدني في جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".



وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية خلال تفقده موقع الحريق: "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور"، وتابع: "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة فيه".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أولى رحلات محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الجديد، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.وذكرت صحيفة "تواصل" أن المحطة تضم منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر، والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.وتابعت الصحيفة أن رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد استؤنفت اليوم بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، بينما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل.يذكر أن محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة قد شهدت يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي حريقاً، ألحق أضرارا بمبنى وببعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.وكانت إمارة مكة أعلنت، أواخر سبتمبر الماضي، نشوب حريق هائل في محطة "قطار الحرمين" في مدينة جدة السعودية.وقالت الإمارة في بيان لها: "إن الدفاع المدني في جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية خلال تفقده موقع الحريق: "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور"، وتابع: "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة فيه".







قطار الحرمين السعودية



شارك الخبر أصدقاءك:



825

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







