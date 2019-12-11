مسؤول قضائي رفيع يقدّم استقالته رفضا لممارسات حوثية في إب

*يمن برس -إب
قدم رئيس نيابة استئناف محافظة إب الدكتور مروان المحاقري استقالته من عمله بفعل التدخلات غير القانونية من مشرفي مليشيات الحوثي في عمله.
وقالت مصادر مسؤولة إن المحاقري قدم استقالته بسبب الانفلات الأمني والفوضى وتدخلات مشرفي قيادات المليشيات العسكرية من أبناء صعدة في عمل النيابة.
وأوضحت المصادر أن سجون المحافظة تكتض بالمساجين والمختطفين وأن توجيهات النيابة بالأفراج عن من ليس لديه أي تهم تقابلها المليشيات بالرفض والتعنت.
وأشارت المصادر إلى أن سجون المليشيات الحوثية في محافظة إب تمتلئ بالمساجين الأبرياء والمختطفين في ظل تزايد الحملات التي تنفذها عناصر المليشيات بحق المواطنين.
ونوهت المصادر أنه في مقابل رفض المليشيات الإفراج عن الأبرياء فانها تتدخل في عمل النيابة وتقوم بإطلاق سراح المتهمين على ذمة قضايا جنائية جسيمة بدون علمها أو توجيهاتها في تكريس للفوضى التي تعيشها المحافظة منذ سيطرة الجماعة الارهابية عليها.
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