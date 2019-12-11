(كانت ترعى الأغنام في الوادي)..نهاية مؤلمة لطلفة صغيرة في مديرية الحُشا بالضالع

*يمن برس -الضالع
قُتلت طفلة ظهر اليوم الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية في أحد الأودية بمحافظة الضالع جنوب البلاد
وقالت مصادر محلية إن العبوة انفجرت بطفلة تبلغ من العمر 12 عام، وتدعى ”وسيلة عبدالكريم محمد حزام العمري “ في قرية الجَنَاب بمنطقة ”بلاد الحيقي“ شمال شرقي مديرية الحُشاء.
وأكد شهدوا عيان أنهم سمعوا دوي انفجار من اتجاه أحد الأودية التابع لقرية الجناب، وعند ذهابهم باتجاه مصدر الإنفجار وجدوا جسد الطفلة وسيلة مرمي في إحدى الأماكن وسط الوادي حيث كانت الطفلة ترعى أغنامها، وقد فارقت الحياة على الفور.
وبحسب سكان محليين فإن المليشيات الحوثية قامت مؤخراً بزرع مئات الألغام والعبوات المموهة في مناطق سيطرتها شمال شرقي مديرية الحشاء وجنوبي منطقة العود، حيث نشرتها بين الأحياء والقرى والشعاب والوديان بشكل عشوائي.
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