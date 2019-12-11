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المليشيات الحوثية تقصف الأحياء السكنية في التحيتا بالحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة



استهدفت مليشيات الحوثي بأسلحتها الثقيلة مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في أوقات متفرقة اليوم.



وأضافت المصادر أن منازل المواطنين شمال المدينة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيات كثفت إستهداف أحياء سكنية أخرى جنوب التحيتا بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 منذ الساعات الأولى لصباح يومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة.



واستنكر ناشطون سياسيون وعسكريون استمرار خرق المليشيات للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والصمت الأممي المطبق إزاء ذلك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت مليشيات الحوثي بأسلحتها الثقيلة مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في أوقات متفرقة اليوم.وأضافت المصادر أن منازل المواطنين شمال المدينة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر.وأشارت المصادر إلى أن المليشيات كثفت إستهداف أحياء سكنية أخرى جنوب التحيتا بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 منذ الساعات الأولى لصباح يومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة.واستنكر ناشطون سياسيون وعسكريون استمرار خرق المليشيات للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والصمت الأممي المطبق إزاء ذلك.







التحيتا استهداف المليشيات الحوثية



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