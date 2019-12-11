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بسبب كمية من القات ..مقتل سائق سيارة برصاص مسلح في إحدى النقاط الأمنية جنوبي تعز (تفاصيل+صورة)

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المواطن الجمالي الذي قتل في نقطة أمنية بتعز

*يمن برس -خاص

قتل مواطن اليوم الأربعاء برصاص مسلح تابع لإحدى النقاط الأمنية في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" أن المواطن "جميل الجمالي" قتل بطلقة نارية لأحد أفراد قسم شرطة نجد المسراخ أثناء مروره بسيارته هناك .



وأضاف المصدر أن القاتل يُدعى ( ع.ع.م) وقد تم ضبطه من قبل بقية أفراد القسم وتسليمه إلى الجهة المعنية.



وبحسب المصدر فإن سيارة الضحية كانت تحتوي على كمية من القات حاول الهرب به وهو السبب الذى دفع الجاني إلى إطلاق النار على الضحية وقتله .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مواطن اليوم الأربعاء برصاص مسلح تابع لإحدى النقاط الأمنية في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.وقال مصدر أمني لـ"يمن برس" أن المواطن "جميل الجمالي" قتل بطلقة نارية لأحد أفراد قسم شرطة نجد المسراخ أثناء مروره بسيارته هناك .وأضاف المصدر أن القاتل يُدعى ( ع.ع.م) وقد تم ضبطه من قبل بقية أفراد القسم وتسليمه إلى الجهة المعنية.وبحسب المصدر فإن سيارة الضحية كانت تحتوي على كمية من القات حاول الهرب به وهو السبب الذى دفع الجاني إلى إطلاق النار على الضحية وقتله .







مسلح القات المسراخ مواطن تعز



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