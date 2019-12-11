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الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز ترفض إنشاء معسكرات غير قانونية في يفرس

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن، اليوم الأربعاء، رفضها إنشاء معسكرات غير قانونية في منطقة يفرس بمديرية جبل حبشي".



وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان لها، أنها "ترفض أي محاولات لتحويل تعز ساحة حرب لتصفية صراعات وأجندات خارجية لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولا تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته".



مشيرة إلى أن "التعامل مع كيانات محلية أو دول إقليمية وغير إقليمية خارج أطر مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية يعد جريمة وخيانة وطنية".



كما أكد البيان "رفض الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز التام لمحاولة تعكير العلاقات مع التحالف العربي أو الإساءة لأي من أطرافه".



وطالب البيان محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية وقيادة المحور "الوقوف بحزم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع أي محاولات من شأنها خلق تشكيلات مسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية".



واعتبر البيان أن "من شأن تلك الممارسات أن تؤدي إلى سوء فهم يعكر العلاقة مع الأشقاء من دول التحالف العربي".. داعياً قيادة الجيش إلى التحقيق في قضية العائدين من جبهات الحد الجنوبي".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن، اليوم الأربعاء، رفضها إنشاء معسكرات غير قانونية في منطقة يفرس بمديرية جبل حبشي".وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان لها، أنها "ترفض أي محاولات لتحويل تعز ساحة حرب لتصفية صراعات وأجندات خارجية لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولا تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته".مشيرة إلى أن "التعامل مع كيانات محلية أو دول إقليمية وغير إقليمية خارج أطر مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية يعد جريمة وخيانة وطنية".كما أكد البيان "رفض الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز التام لمحاولة تعكير العلاقات مع التحالف العربي أو الإساءة لأي من أطرافه".وطالب البيان محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية وقيادة المحور "الوقوف بحزم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع أي محاولات من شأنها خلق تشكيلات مسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية".واعتبر البيان أن "من شأن تلك الممارسات أن تؤدي إلى سوء فهم يعكر العلاقة مع الأشقاء من دول التحالف العربي".. داعياً قيادة الجيش إلى التحقيق في قضية العائدين من جبهات الحد الجنوبي".







تعز الاحزاب السياسية معسكرات



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