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القوات الحكومية تصد هجوما شرسا للحوثيين غربي لحج

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أفراد من الجيش الوطني في لحج

*يمن برس -لحج

أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، التصدي لزحف حوثي نحو مرتفعات جبلية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز لحج جنوبي البلاد.



وبحسب المركز الإعلامي للواء الرابع مشاة جبلي، فإن قوات اللواء تصدت، فجر اليوم، لميليشيا الحوثي، أثناء محاولتها الزحف، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طور الباحة والمقاطرة المطلة على خط تعز الوحيد شمالي غرب لحج.



ونقل عن قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاه جبلي الرائد بديع محرد قوله، إن قوات الجيش الوطني فاجأت المليشيات الحوثية بهجوم مباغت في جبال "الصوالحة". مؤكداً أنه تم القضاء على زحف المليشيات الإنقلابية بعد تطويقها من ثلاثة اتجاهات ودك مواقع تمركزاتها وأجبرت على الفرار .



وأشار إلى أن الميليشيات تحاول العودة للمواقع التي تم تحريرها نهاية العام 2016م ومنها يقطعون الإمدادات شرقا على مقاتلي جبهة المفاليس حيفان وخط إمداد تعز الوحيد غربا.



ولفت إلى أن جاهزية قوات الجيش كبيرة والمعنويات مرتفعة.مؤكداً أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تستطيع التقدم شبرا واحد في مديريات طور الباحة والمقاطرة والشمايتين، وستنكسر محاولات الميليشيا أمام صمود قوات الجيش.



ويتمركز اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز، في مديريات طور الباحة والمقاطرة التابعتين لمحافظة لحج ومديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، التصدي لزحف حوثي نحو مرتفعات جبلية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز لحج جنوبي البلاد.وبحسب المركز الإعلامي للواء الرابع مشاة جبلي، فإن قوات اللواء تصدت، فجر اليوم، لميليشيا الحوثي، أثناء محاولتها الزحف، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طور الباحة والمقاطرة المطلة على خط تعز الوحيد شمالي غرب لحج.ونقل عن قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاه جبلي الرائد بديع محرد قوله، إن قوات الجيش الوطني فاجأت المليشيات الحوثية بهجوم مباغت في جبال "الصوالحة". مؤكداً أنه تم القضاء على زحف المليشيات الإنقلابية بعد تطويقها من ثلاثة اتجاهات ودك مواقع تمركزاتها وأجبرت على الفرار .وأشار إلى أن الميليشيات تحاول العودة للمواقع التي تم تحريرها نهاية العام 2016م ومنها يقطعون الإمدادات شرقا على مقاتلي جبهة المفاليس حيفان وخط إمداد تعز الوحيد غربا.ولفت إلى أن جاهزية قوات الجيش كبيرة والمعنويات مرتفعة.مؤكداً أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تستطيع التقدم شبرا واحد في مديريات طور الباحة والمقاطرة والشمايتين، وستنكسر محاولات الميليشيا أمام صمود قوات الجيش.ويتمركز اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز، في مديريات طور الباحة والمقاطرة التابعتين لمحافظة لحج ومديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز.







القوات الحكومية لحج هجوم



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