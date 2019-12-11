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بعد وساطة محلية..الحوثي يعلن نجاح عملية تبادل مع القوات الحكومية وتحرير 8 أسرى

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قوات عسكرية

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثيين نجاح عملية تحرير 8 من أسراها لدى القوات اليمنية المشتركة بعملية تبادل تمت بوساطات محلية.



وقال رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، "تم بعون الله وتوفيقه تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وساطات محلية".



ولفتت قناة "المسيرة" الناطقة باسم المليشيات الحوثية إلى أن عمليات تبادل الأسرى تتواصل "على دفعات صغيرة عبر وساطات محلية خارج إطار الأمم المتحدة التي عجزت عن تنفيذ اتفاق ملف الأسرى الموقع برعايتها الكل مقابل الكل من الطرفين".





وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح الشهر الماضي، بأن "قيادة التحالف قررت وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا الحوثية".



وذكر العقيد المالكي أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".



وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثيين نجاح عملية تحرير 8 من أسراها لدى القوات اليمنية المشتركة بعملية تبادل تمت بوساطات محلية.وقال رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، "تم بعون الله وتوفيقه تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات في عمليات تبادل عبر وساطات محلية".ولفتت قناة "المسيرة" الناطقة باسم المليشيات الحوثية إلى أن عمليات تبادل الأسرى تتواصل "على دفعات صغيرة عبر وساطات محلية خارج إطار الأمم المتحدة التي عجزت عن تنفيذ اتفاق ملف الأسرى الموقع برعايتها الكل مقابل الكل من الطرفين".وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح الشهر الماضي، بأن "قيادة التحالف قررت وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا الحوثية".وذكر العقيد المالكي أن ذلك يأتي "انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.







الحوثي القوات الحكومية أسرى



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