الكشف عن صفقة روسية - أمريكية تشمل اليمن

*يمن برس - متابعة خاصة
كشفت روسيا ، الأربعاء، عن مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا “دولية” من بينها الأزمة اليمنية.
وقال سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مع نظيره الامريكي أن النقاش دار حول بؤر التوتر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا إلى أن بلاده لديها مصلحة مشتركة في ليبيا وتتعاون بشأن اليمن، لكنها تضع التسوية الفلسطينية – الاسرائيلية في الاعتبار.
وطالب لافروف نظيره الامريكي إلى تبني بيان مشترك حول عدم السماح بنشوب “حرب نووية ” ..
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