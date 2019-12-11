الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بعد إطلاقه نداء استغاثة..أهالي الدم ينقذون السجين المحكوم عليه بالإعدام في إب

بعد إطلاقه نداء استغاثة..أهالي الدم ينقذون السجين المحكوم عليه بالإعدام في إب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -إب

صدر، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بشأن قضية السجين المحكوم عليه بالإعدام في محافظة إب .



وبينت المصادر، أن السجين محمد طاهر سموم ، والذي تفاعل معه أغلب الناشطين تم العفو والتنازل الشامل عن السجين من قبل والد القتيل الحاج أحمد الحجيلي.



وكان من المقرر إعدامه الأسبوع القادم ولكن تم العفو من أولياء الدم.



ويأتي هذا بعد أن تصاعدت المطالبات بإيقاف حكم الإعدام بحق الشاب الذي قضى 20 عاماً خلف القضبان بمحافظة إب، وارتكب الجريمة وهو "حدث" في سن الثالثة عشر من العمر.



وبحسب مصادر حقوقية، فإن السجين " محمد طاهر السموم " ـ 33 عاما من أهالي مديرية الرضمة أكد في رسالة بعثها من السجن المركزي بمحافظة إب، أن المحكمة أعلمته بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد أسبوعين.



ويقبع السجين "السموم" في السجن منذ عشرين عاماً، بعد قتله صديقه "عمار الحجيلي" عن طريق الخطأ في العام 1999مـ وتسليم أسرته للجاني آنذاك والذي كان عمره 13 عام، سلم للجهات الأمنية والقضائية حيث جرى تلاعب بقضيته، أوصلته إلى منصة الإعدام، وسط مناشدات بالتدخل لإيقاف تنفيذ الحكم، والسعي لأي حكم يرضي أسرة الضحية.



بدوره قال الضابط، فيصل الشاوري مدير أمن الرضمة في العام 1999م نشر على صفحته في فيس بوك نداءً إلى أولياء الدم وشهادة قال فيها :"شهادة لله ثم لوجهاء محافظة إب، أنا الذي توليت القضية وحققت فيها، وسلم المتهم نفسه ولم يكن يتجاوز عمره 14 عامًا في ذلك الوقت، أثناء ما كنت مدير أمن مديرية الرضمة، وهذه شهادة لله".



وأضاف الضابط الشاوري بالقول: "لكن حصل تلاعب بعمر المتهم من قبل الأطباء الشرعيين الذين باعوا ضمائرهم وقدروا عمره ب18 سنة، وكما تلاحظون في الصورة التي التقطت له في السجن المركزي بعد فترة من حبسه، وختم كلامه قائلا: أنصح بيت (الحجيلي) أن يعفوا لوجه الله عن الجاني.



يذكر بأن تنفيذ الحكم عن "السموم" كان قد أجل في العام 2010م، بعد تدخل منظمات حقوقية من بينها منظمة "سياج لحماية الطفولة" التي بعثت برسالة إلى رئيس الجمهورية والقضاء الأعلى آنذاك، تطالبهم بالعدول عن تنفيذ الحكم كون الجاني قاصرا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صدر، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بشأن قضية السجين المحكوم عليه بالإعدام في محافظة إب .وبينت المصادر، أن السجين محمد طاهر سموم ، والذي تفاعل معه أغلب الناشطين تم العفو والتنازل الشامل عن السجين من قبل والد القتيل الحاج أحمد الحجيلي.وكان من المقرر إعدامه الأسبوع القادم ولكن تم العفو من أولياء الدم.ويأتي هذا بعد أن تصاعدت المطالبات بإيقاف حكم الإعدام بحق الشاب الذي قضى 20 عاماً خلف القضبان بمحافظة إب، وارتكب الجريمة وهو "حدث" في سن الثالثة عشر من العمر.وبحسب مصادر حقوقية، فإن السجين " محمد طاهر السموم " ـ 33 عاما من أهالي مديرية الرضمة أكد في رسالة بعثها من السجن المركزي بمحافظة إب، أن المحكمة أعلمته بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد أسبوعين.ويقبع السجين "السموم" في السجن منذ عشرين عاماً، بعد قتله صديقه "عمار الحجيلي" عن طريق الخطأ في العام 1999مـ وتسليم أسرته للجاني آنذاك والذي كان عمره 13 عام، سلم للجهات الأمنية والقضائية حيث جرى تلاعب بقضيته، أوصلته إلى منصة الإعدام، وسط مناشدات بالتدخل لإيقاف تنفيذ الحكم، والسعي لأي حكم يرضي أسرة الضحية.بدوره قال الضابط، فيصل الشاوري مدير أمن الرضمة في العام 1999م نشر على صفحته في فيس بوك نداءً إلى أولياء الدم وشهادة قال فيها :"شهادة لله ثم لوجهاء محافظة إب، أنا الذي توليت القضية وحققت فيها، وسلم المتهم نفسه ولم يكن يتجاوز عمره 14 عامًا في ذلك الوقت، أثناء ما كنت مدير أمن مديرية الرضمة، وهذه شهادة لله".وأضاف الضابط الشاوري بالقول: "لكن حصل تلاعب بعمر المتهم من قبل الأطباء الشرعيين الذين باعوا ضمائرهم وقدروا عمره ب18 سنة، وكما تلاحظون في الصورة التي التقطت له في السجن المركزي بعد فترة من حبسه، وختم كلامه قائلا: أنصح بيت (الحجيلي) أن يعفوا لوجه الله عن الجاني.يذكر بأن تنفيذ الحكم عن "السموم" كان قد أجل في العام 2010م، بعد تدخل منظمات حقوقية من بينها منظمة "سياج لحماية الطفولة" التي بعثت برسالة إلى رئيس الجمهورية والقضاء الأعلى آنذاك، تطالبهم بالعدول عن تنفيذ الحكم كون الجاني قاصرا.







أهالي الدم المحكمة قرار



شارك الخبر أصدقاءك:



1014

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







