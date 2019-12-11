 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يزعمون إسقاط خامس طائرة للتحالف خلال أسبوع
الحوثيون يزعمون إسقاط خامس طائرة للتحالف خلال أسبوع
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 10:33:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ارشيفية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
ارشيفية

*يمن برس - خاص
أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة "تجسسية" للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قبالة نجران جنوب المملكة.

وقال الناطق العسكري باسم المليشيات يحيى سريع في تغريدة على "تويتر"، إن الدفاعات الجوية للمليشيات أسقطت طائرة "تجسسية" في مربع الصوح في قبالة نجران بسلاح مناسب عصر اليوم الأربعاء.

من جانبها ذكرت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين على موقعها الالكتروني اليوم أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف قبالة نجران هي الخامسة خلال الستة الأيام الماضية من ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية للمليشيات أسقطت أمس الثلاثاء "طائرة تجسسية تابعة للتحالف في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية، سقوط مقذوفات حوثية أطلقتها مليشيا الحوثي على مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان الحدودية مع اليمن ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى نتج عنها تضرر السور الخارجي للمستشفى.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
781
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©