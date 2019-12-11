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الحوثيون يزعمون إسقاط خامس طائرة للتحالف خلال أسبوع

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ارشيفية

*يمن برس - خاص

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة "تجسسية" للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قبالة نجران جنوب المملكة.



وقال الناطق العسكري باسم المليشيات يحيى سريع في تغريدة على "تويتر"، إن الدفاعات الجوية للمليشيات أسقطت طائرة "تجسسية" في مربع الصوح في قبالة نجران بسلاح مناسب عصر اليوم الأربعاء.



من جانبها ذكرت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين على موقعها الالكتروني اليوم أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف قبالة نجران هي الخامسة خلال الستة الأيام الماضية من ديسمبر الجاري".



وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية للمليشيات أسقطت أمس الثلاثاء "طائرة تجسسية تابعة للتحالف في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية، سقوط مقذوفات حوثية أطلقتها مليشيا الحوثي على مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان الحدودية مع اليمن ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى نتج عنها تضرر السور الخارجي للمستشفى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة "تجسسية" للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قبالة نجران جنوب المملكة.وقال الناطق العسكري باسم المليشيات يحيى سريع في تغريدة على "تويتر"، إن الدفاعات الجوية للمليشيات أسقطت طائرة "تجسسية" في مربع الصوح في قبالة نجران بسلاح مناسب عصر اليوم الأربعاء.من جانبها ذكرت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين على موقعها الالكتروني اليوم أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف قبالة نجران هي الخامسة خلال الستة الأيام الماضية من ديسمبر الجاري".وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية للمليشيات أسقطت أمس الثلاثاء "طائرة تجسسية تابعة للتحالف في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية، سقوط مقذوفات حوثية أطلقتها مليشيا الحوثي على مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان الحدودية مع اليمن ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى نتج عنها تضرر السور الخارجي للمستشفى.







الحوثي طائرة الحدود



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