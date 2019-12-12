الجوازات السعودية تصدر توضيحاً هاماً للمقيمين اليمنيين

*يمن برس - متابعات
قالت المديرية العامة للجوازات السعودية إن الإصدار الحديث لتطبيق "الجوازات" على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.
وأوضحت الجوازات السعودية أن الخدمات التي يقدمها التطبيق تشمل: الاستعلام عن المعاملات، الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات، الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال آخر ثلاثة أشهر والذين لم تصدر لهم هوية مقيم، وكذلك خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين.
وأضافت: "كما تشمل خدمات التطبيق؛ الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، والاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة، فضلاً عن الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة".
وأفادت "الجوازات" أن التطبيق يمكّن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة "مقيم" والاستفادة من خدماتها الإلكترونية ، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الجوازات ومستجدات الجوازات، ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقطاع ، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجوازات.
وبينت "الجوازات" أنَّ من خصائص التطبيق الجديد أنّه يقدّم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خاصية "Voice Over" ، كما يوفر تطبيق الجوازات خدمة تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات.
وأضافت الجوازات "كما يمكِّن التطبيق مستخدميه من الإتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة ، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهواتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها".
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك