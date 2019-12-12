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وزير صحة مصري سابق يحذر من تبادل القبلات
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 01:02:00 صباحاً

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وزير صحة مصري سابق يحذر من تبادل القبلات
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*يمن برس - متابعات

حذر وزير الصحة المصري الأسبق الدكتور محمد عوض الدين، من عواقب تبادل القبل أثناء الإصابة بنزلات البرد.

وقال عوض الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني: "يا ريت لما حد يكون عند برد، بلاش يبوس حد، بلاش راجل يبوس ست، أو ست تبوس ست أو راجل يبوس راجل، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى، والأكثر خطورة هو السعال في الوجه دون قصد".

ولفت وزير الصحة المصري الأسبق أيضا إلى أن "هذه الفترة هناك دور برد منتشر بسبب الانتقال ما بين الفصول، ولذلك هناك ضرورة للابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل الكحة أو السعال في مكان مغلق".

وتابع الوزير الأسبق مشددا على أنه "لو مواطن قام بالعطس في أتوبيس دون استخدام منديل، فسينقل العدوى إلى ما لا يقل عن 15 فردا".
 


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خاص - يمن برس

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