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شاهد.. هدف محمد صلاح الخرافي يتحدى قوانين الفيزياء (فيديو)

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*يمن برس - متابعات

حظي الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في شباك سالزبورغ أمس الأول الثلاثاء، باهتمام وسائل الإعلام الرياضية العالمية.



وتناولت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية هدف صلاح، وشرحته بطريقة فيزيائية، إذ شبهته بهدف النجم الهولندي المعتزل ماركو فان باستن في مرمى منتخب الاتحاد السوفياتي في نهائي يورو 1988.



ونشرت الصحيفة صورة توضح تموقع صلاح قبل تسجيله الهدف، حيث كان يبعد عن خط نهاية الملعب بنحو 4 أمتار، وعن القائم الأيسر لحارس مرمى نادي سالزبورغ بـ16 مترا تقريبا، وعن القائم الأيمن بنحو 23 مترا.



وبحسب الصحيفة، فإن زاوية التسديد المفتوحة لصلاح، حسابيا، كانت تبلغ 4.3 درجة.



وأوضحت أن السرعة التي كان يركض بها صلاح مع ضغط حارس سالزبورغ زادت من صعوبة التسجيل من هذه الزاوية الضيقة، وهو ما زاد من جمالية الهدف.



وكان صلاح سجل الهدف الثاني في فوز فريقه على سالزبورغ بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حظي الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لفريقه ليفربول في شباك سالزبورغ أمس الأول الثلاثاء، باهتمام وسائل الإعلام الرياضية العالمية.وتناولت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية هدف صلاح، وشرحته بطريقة فيزيائية، إذ شبهته بهدف النجم الهولندي المعتزل ماركو فان باستن في مرمى منتخب الاتحاد السوفياتي في نهائي يورو 1988.ونشرت الصحيفة صورة توضح تموقع صلاح قبل تسجيله الهدف، حيث كان يبعد عن خط نهاية الملعب بنحو 4 أمتار، وعن القائم الأيسر لحارس مرمى نادي سالزبورغ بـ16 مترا تقريبا، وعن القائم الأيمن بنحو 23 مترا.وبحسب الصحيفة، فإن زاوية التسديد المفتوحة لصلاح، حسابيا، كانت تبلغ 4.3 درجة.وأوضحت أن السرعة التي كان يركض بها صلاح مع ضغط حارس سالزبورغ زادت من صعوبة التسجيل من هذه الزاوية الضيقة، وهو ما زاد من جمالية الهدف.وكان صلاح سجل الهدف الثاني في فوز فريقه على سالزبورغ بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.







رياضة هدف خرافي صلاح



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