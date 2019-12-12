 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / طفل نازح يفقد عينه بقصف حوثي على الجوف (صورة)
طفل نازح يفقد عينه بقصف حوثي على الجوف (صورة)
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 01:45:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طفل نازح يفقد عينه بقصف حوثي على الجوف (صورة)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
فقد طفل نازح عينه بقصف حوثي صاروخي، مساء الأربعاء، استهدف حياً سكنياً في مديرية الغيل بمحافظة الجوف (شمالي البلاد).

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن طفلاً نازحاً في الثامنة من عمره يدعى "محمد حميد إبراهيم" فقد إحدى عينيه جراء قصف حوثي بقذائف الكاتيوشا، على حي سكني غرب قرية الغيل.

وأشار المصدر إلى نقل الطفل محمد حميد إلى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج.

وتستهدف مليشيا الحوثي المناطق السكنية في الجوف بالقذائف الصاروخية تزامناً مع الخسائر الموجعة التي تتلاقها في جبهات القتال.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1139
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©