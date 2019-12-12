طفل نازح يفقد عينه بقصف حوثي على الجوف (صورة)

*يمن برس - خاص
فقد طفل نازح عينه بقصف حوثي صاروخي، مساء الأربعاء، استهدف حياً سكنياً في مديرية الغيل بمحافظة الجوف (شمالي البلاد).
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن طفلاً نازحاً في الثامنة من عمره يدعى "محمد حميد إبراهيم" فقد إحدى عينيه جراء قصف حوثي بقذائف الكاتيوشا، على حي سكني غرب قرية الغيل.
وأشار المصدر إلى نقل الطفل محمد حميد إلى مستشفى الجوف العام لتلقي العلاج.
وتستهدف مليشيا الحوثي المناطق السكنية في الجوف بالقذائف الصاروخية تزامناً مع الخسائر الموجعة التي تتلاقها في جبهات القتال.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك