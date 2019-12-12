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حكم بإعدام منفذ الهجوم الإرهابي على "منفذ الوديعة"
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 02:02:00 صباحاً

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حكم بإعدام منفذ الهجوم الإرهابي على "منفذ الوديعة"
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*يمن برس - متابعات
قضت المحكمة الجزائية في السعودية بإعدام زعيم إحدى خلايا القاعدة بعد إدانته بتنفيذ هجوم إرهابي على منفذ الوديعة البري الرابط بين السعودية واليمن.

وتضم الخلية 12 متهمًا، من بينهم زعيم الخلية، الذي وُجهت له عدة تهم؛ أبرزها مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها.

وكان زعيم إحدى تنظيمات القاعدة الذي التحق بتنظيم القاعدة في اليمن، ورأس مع عناصره تنفيذ الهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة البري، وإطلاق النار على رجال الأمن، أصيب في الهجوم بعد مقتل 5 من عناصره، الذين كانوا ينوون إطلاق 3 من صاروخ غراد على المنفذ الحدودي.
 


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خاص - يمن برس

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