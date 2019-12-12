تحذير رسمي من السلطات السعودية للمقيمين اليمنيين

*يمن برس - متابعات
دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المقيمين بالمملكة بما فيهم اليمنيين الذين لم يسجلوا بصماتهم “الخصائص الحيوية” إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي ولمرافقيهم، تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه سوف يتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي، ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.
وأوضحت الجوازات أنه قد تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.
وبينت أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي www.gdp.gov.sa أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
للرد على جميع الاستفسارات واستقبال جميع الآراء.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك