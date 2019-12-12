أطعمة مفيدة لتدفئة الجسم في فصل الشتاء

*يمن برس - متابعات
تتأثر حرارة الجسم بشكل كبير بنوعية الأطعمة التي يقوم الإنسان بتناولها في فصل الشتاء و أجوائه الباردة و من أشهر هذه الأطعمة العدس و البذور و المكسرات و البصل و الثوم.
و نظرًا لأن فصل الشتاء هذا ستظهر فيه انخفاضات عالية في درجات الحرارة فإن ارتفاع معدلات الإصابة بالبرد و الأنفلونزا و التهابات الحلق و غيرها من الأمراض ستزداد، لذلك فإن الحرص على التغذية الصحية سيعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم وتدفئة الجسم مثل هذه الأطعمة التالية:
التفاح
التفاح هو احد أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء نظرا لاحتوائه على كميات وفيرة من مادة الكيرسيتين التي تعتبر مضادا حيويا يقوي جهاز المناعة و يقلل من التعرض لنزلات البرد و الأنفلونزا.
الزنجبيل
الزنجبيل يعمل على طرد الكثير من الأمراض خارج الجسم و يمكن إضافته كأحد المنكهات إلى الأطعمة المختلفة أيضا مثل الأرز و يمكن إضافته أيضا إلى المشروبات الأخرى مثل الشاي و اللبن مع إضافة السكر.
الميرمية
الميرمية تعمل على تقوية الذاكرة و فيها كميات وفيرة من الكالسيوم و الزيوت الطيارة و تعمل على تهدئة الجسم و القضاء على الاكتئاب و هي تعمل أيضا كمضاد حيوي تكافح الفيروسات و الباكتيريا و تقلل من مستويات السكر في الدم و تقي الجهاز التنفسي من العدوى و تطهر الفم و الحلق و ينصح بتناول منقوعها المغلي.
الثوم
الثوم يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بالأنفلونزا و أمراض المسالك التنفسية العليا و يعمل على مكافحة الجراثيم و الفطريات و الطفيليات و يمكن إضافته لكافة الأطعمة.
الكاكاو والسحلب
الكاكاو و السحلب يعملان على منح الجسم التدفئة لكن يجب عدم تناولهما بكثرة لأنهما يحتويان على عدد كبير من السعرات الحرارية.
البطاطا المشوية
البطاطا المشوية مع المكسرات و جوز الهند و البطاطس المسلوقة و المشوية تحتوي على نشويات تمنح الجسم الدفء و الطاقة.
حساء العدس
حساء العدس يحتوي على أحماض أمينية تعمل على زيادة مناعة الجسم و تقيه من الإصابة بكثير من الأمراض المرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجو و العدس يحتوي على عناصر كثيرة مفيدة للجسم مثل الزنك و النحاس و السلينيوم و يحتوي على فيتامينات كثيرة مثل أ و ب و كذلك حمض الفوليك الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطاني القولون و عنق الرحم.
البذور والمكسرات
البذور و المكسرات مثل الجوز و اللوز و البندق و عين الجمل تعمل على تدفئة الجسم و بعث الحرارة فيه لفترات طويلة كما إنها تقيه من التعرض لمرض فقر الدم و أمراض القلب.
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