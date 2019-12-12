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أطعمة مفيدة لتدفئة الجسم في فصل الشتاء

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*يمن برس - متابعات

تتأثر حرارة الجسم بشكل كبير بنوعية الأطعمة التي يقوم الإنسان بتناولها في فصل الشتاء و أجوائه الباردة و من أشهر هذه الأطعمة العدس و البذور و المكسرات و البصل و الثوم.



و نظرًا لأن فصل الشتاء هذا ستظهر فيه انخفاضات عالية في درجات الحرارة فإن ارتفاع معدلات الإصابة بالبرد و الأنفلونزا و التهابات الحلق و غيرها من الأمراض ستزداد، لذلك فإن الحرص على التغذية الصحية سيعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم وتدفئة الجسم مثل هذه الأطعمة التالية:



التفاح

التفاح هو احد أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء نظرا لاحتوائه على كميات وفيرة من مادة الكيرسيتين‬‎ التي تعتبر مضادا حيويا يقوي جهاز المناعة و يقلل من التعرض لنزلات البرد و الأنفلونزا.



الزنجبيل

الزنجبيل يعمل على طرد الكثير من الأمراض خارج الجسم و يمكن إضافته كأحد المنكهات إلى الأطعمة المختلفة أيضا مثل الأرز و يمكن إضافته أيضا إلى المشروبات الأخرى مثل الشاي و اللبن مع إضافة السكر.



الميرمية

الميرمية تعمل على تقوية الذاكرة و فيها كميات وفيرة من الكالسيوم و الزيوت الطيارة و تعمل على تهدئة الجسم و القضاء على الاكتئاب و هي تعمل أيضا كمضاد حيوي تكافح الفيروسات و الباكتيريا و تقلل من مستويات السكر في الدم و تقي الجهاز التنفسي من العدوى و تطهر الفم و الحلق و ينصح بتناول منقوعها المغلي.



الثوم

الثوم يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بالأنفلونزا و أمراض المسالك التنفسية العليا و يعمل على مكافحة الجراثيم و الفطريات و الطفيليات و يمكن إضافته لكافة الأطعمة.



الكاكاو والسحلب

الكاكاو و السحلب يعملان على منح الجسم التدفئة لكن يجب عدم تناولهما بكثرة لأنهما يحتويان على عدد كبير من السعرات الحرارية.



البطاطا المشوية

البطاطا المشوية مع المكسرات و جوز الهند و البطاطس المسلوقة و المشوية تحتوي على نشويات تمنح الجسم الدفء و الطاقة.



حساء العدس

حساء العدس يحتوي على أحماض أمينية تعمل على زيادة مناعة الجسم و تقيه من الإصابة بكثير من الأمراض المرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجو و العدس يحتوي على عناصر كثيرة مفيدة للجسم مثل الزنك و النحاس و السلينيوم و يحتوي على فيتامينات كثيرة مثل أ و ب و كذلك حمض الفوليك الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطاني القولون و عنق الرحم.



البذور والمكسرات

البذور و المكسرات مثل الجوز و اللوز و البندق و عين الجمل تعمل على تدفئة الجسم و بعث الحرارة فيه لفترات طويلة كما إنها تقيه من التعرض لمرض فقر الدم و أمراض القلب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تتأثر حرارة الجسم بشكل كبير بنوعية الأطعمة التي يقوم الإنسان بتناولها في فصل الشتاء و أجوائه الباردة و من أشهر هذه الأطعمة العدس و البذور و المكسرات و البصل و الثوم.و نظرًا لأن فصل الشتاء هذا ستظهر فيه انخفاضات عالية في درجات الحرارة فإن ارتفاع معدلات الإصابة بالبرد و الأنفلونزا و التهابات الحلق و غيرها من الأمراض ستزداد، لذلك فإن الحرص على التغذية الصحية سيعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم وتدفئة الجسم مثل هذه الأطعمة التالية:التفاحالتفاح هو احد أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء نظرا لاحتوائه على كميات وفيرة من مادة الكيرسيتين‬‎ التي تعتبر مضادا حيويا يقوي جهاز المناعة و يقلل من التعرض لنزلات البرد و الأنفلونزا.الزنجبيلالزنجبيل يعمل على طرد الكثير من الأمراض خارج الجسم و يمكن إضافته كأحد المنكهات إلى الأطعمة المختلفة أيضا مثل الأرز و يمكن إضافته أيضا إلى المشروبات الأخرى مثل الشاي و اللبن مع إضافة السكر.الميرميةالميرمية تعمل على تقوية الذاكرة و فيها كميات وفيرة من الكالسيوم و الزيوت الطيارة و تعمل على تهدئة الجسم و القضاء على الاكتئاب و هي تعمل أيضا كمضاد حيوي تكافح الفيروسات و الباكتيريا و تقلل من مستويات السكر في الدم و تقي الجهاز التنفسي من العدوى و تطهر الفم و الحلق و ينصح بتناول منقوعها المغلي.الثومالثوم يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بالأنفلونزا و أمراض المسالك التنفسية العليا و يعمل على مكافحة الجراثيم و الفطريات و الطفيليات و يمكن إضافته لكافة الأطعمة.الكاكاو والسحلبالكاكاو و السحلب يعملان على منح الجسم التدفئة لكن يجب عدم تناولهما بكثرة لأنهما يحتويان على عدد كبير من السعرات الحرارية.البطاطا المشويةالبطاطا المشوية مع المكسرات و جوز الهند و البطاطس المسلوقة و المشوية تحتوي على نشويات تمنح الجسم الدفء و الطاقة.حساء العدسحساء العدس يحتوي على أحماض أمينية تعمل على زيادة مناعة الجسم و تقيه من الإصابة بكثير من الأمراض المرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجو و العدس يحتوي على عناصر كثيرة مفيدة للجسم مثل الزنك و النحاس و السلينيوم و يحتوي على فيتامينات كثيرة مثل أ و ب و كذلك حمض الفوليك الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطاني القولون و عنق الرحم.البذور والمكسراتالبذور و المكسرات مثل الجوز و اللوز و البندق و عين الجمل تعمل على تدفئة الجسم و بعث الحرارة فيه لفترات طويلة كما إنها تقيه من التعرض لمرض فقر الدم و أمراض القلب.







أطعمة الدفئ الشتاء



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