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تسجيل 3800 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال ثلاث سنوات

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 3800 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن منذ أكتوبر 2016 وحتى شهر سبتمبر الماضي.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها حول الوباء، إنه في أكتوبر الماضي فقط، تم الإبلاغ عن 62 ألف و157 حالة كوليرا مشتبه فيها، بما في ذلك 55 حالة وفاة ذات صلة في 21 محافظة.



وبحسب التقرير فقد بلغ العدد التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها التي تم الإبلاغ عنها في اليمن منذ أكتوبر 2016 إلى سبتمبر الماضي مليونين و187 ألف وست حالات، بما في ذلك ثلاثة آلاف و869 حالة وفاة ذات صلة.



وأشارت المنظمة إلى أنه منذ يناير 2019 تم اختبار ما مجموعه 9208 من عينات البراز، وتم التأكيد المخبري لوجود 5100 حالة لمرض الكوليرا.



وذكر التقرير أن المحافظات الخمس ذات أعلى معدل هجوم للوباء هي عمران، المحويت، صنعاء، البيضاء وذمار، بينما كانت المحافظات التي بها أعداد كبيرة من الوفيات هي حجة (576) وإب (500) والحديدة (401) وتعز (327).



ويشهد القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً جراء الحرب التي تدور منذ قرابة 5 سنوات بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 3800 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن منذ أكتوبر 2016 وحتى شهر سبتمبر الماضي.وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها حول الوباء، إنه في أكتوبر الماضي فقط، تم الإبلاغ عن 62 ألف و157 حالة كوليرا مشتبه فيها، بما في ذلك 55 حالة وفاة ذات صلة في 21 محافظة.وبحسب التقرير فقد بلغ العدد التراكمي لحالات الكوليرا المشتبه بها التي تم الإبلاغ عنها في اليمن منذ أكتوبر 2016 إلى سبتمبر الماضي مليونين و187 ألف وست حالات، بما في ذلك ثلاثة آلاف و869 حالة وفاة ذات صلة.وأشارت المنظمة إلى أنه منذ يناير 2019 تم اختبار ما مجموعه 9208 من عينات البراز، وتم التأكيد المخبري لوجود 5100 حالة لمرض الكوليرا.وذكر التقرير أن المحافظات الخمس ذات أعلى معدل هجوم للوباء هي عمران، المحويت، صنعاء، البيضاء وذمار، بينما كانت المحافظات التي بها أعداد كبيرة من الوفيات هي حجة (576) وإب (500) والحديدة (401) وتعز (327).ويشهد القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً جراء الحرب التي تدور منذ قرابة 5 سنوات بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية.







الكوليرا اليمن ثلاث سنوات



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