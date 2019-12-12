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جميح يكشف عن البذرة الإيرانية التي أنتجت المشروع الحوثي في اليمن "فيديو"

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشف سفير اليمن لدى منظمة اليونيسكو عن البذرة التي وضعها الإيرانيون في صنعاء ليتمخض عنها المشروع الحوثي الكارثي على اليمن والمنطقة.



وقال السفير اليمني الدكتور محمد جميح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر حركة النضال العربي في بروكسل 2019، يوم أمس إن الهيمنة الإيرانية في اليمن بدأت عام 1990 بإنشاء مستوصف صغير في صنعاء باسم "المركز الطبي الايراني"، ثم وصلت عبر عميلها الحوثي إلى السيطرة على شمال اليمن وكادت أن تسيطر على عدن.



وأشار الدكتور جميح إلى أن إيران وجميع وكلائها يريدون السلطة عن طريق الخدمة المغلفة بالدين، ولذلك ابتكرت طهران "ولاية الفقيه".



وتساءل جميح "ما معنى أن يقول إنسان عاقل بأن الله جعل الولاية فيه كما يقول الخامنئي في إيران وكما يقول عبدالملك الحوثي الذي يقول في شعاره الذي يردد في المدارس اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "اللهم انا نتولاك ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي".



وأضاف جميح "عندما تسألهم أين ورد ذلك النص الذي أمر بتولي الحوثي، لا يفصحون".



وأوضح جميح أن تكتيكات المشروع الإيراني في البلدان العربية تقوم على أساس أن يكون لوكلاء طهران السلطة بينما تكون المسؤولية على غيرهم.



وقال "نعلم ان لبنان سلطته في يد حزب الله لكن المسؤولية من مرتبات وخدمات وصحة ومشاريع ملقاة على غير حزب الله حتى يكون اللوم على غير عاتق الحزب".



وأضاف "كذلك في اليمن السلطة الفعلية في صنعاء ولكن الحوثيين يريدون من حكومة الرئيس هادي أن تصرف المرتبات وأن تتحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين".



وقال إن إيران تعمل على أن تكون السلطة لوكلائهم والمسؤولية على غير الوكلاء، ولذلك تخلق دولة داخل دولة، وهذه الدولة المصغرة كسرطان يتحكم في خلايا الجسد الأخرى، لصالحه ولصالح الإيرانيين، ولا يلحق الإيرانيين، أو وكلائهم شيء من اللوم عن تردي الخدمات لأنهم ليسوا السلطة أو الحكام.



ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف سفير اليمن لدى منظمة اليونيسكو عن البذرة التي وضعها الإيرانيون في صنعاء ليتمخض عنها المشروع الحوثي الكارثي على اليمن والمنطقة.وقال السفير اليمني الدكتور محمد جميح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر حركة النضال العربي في بروكسل 2019، يوم أمس إن الهيمنة الإيرانية في اليمن بدأت عام 1990 بإنشاء مستوصف صغير في صنعاء باسم "المركز الطبي الايراني"، ثم وصلت عبر عميلها الحوثي إلى السيطرة على شمال اليمن وكادت أن تسيطر على عدن.وأشار الدكتور جميح إلى أن إيران وجميع وكلائها يريدون السلطة عن طريق الخدمة المغلفة بالدين، ولذلك ابتكرت طهران "ولاية الفقيه".وتساءل جميح "ما معنى أن يقول إنسان عاقل بأن الله جعل الولاية فيه كما يقول الخامنئي في إيران وكما يقول عبدالملك الحوثي الذي يقول في شعاره الذي يردد في المدارس اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "اللهم انا نتولاك ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي".وأضاف جميح "عندما تسألهم أين ورد ذلك النص الذي أمر بتولي الحوثي، لا يفصحون".وأوضح جميح أن تكتيكات المشروع الإيراني في البلدان العربية تقوم على أساس أن يكون لوكلاء طهران السلطة بينما تكون المسؤولية على غيرهم.وقال "نعلم ان لبنان سلطته في يد حزب الله لكن المسؤولية من مرتبات وخدمات وصحة ومشاريع ملقاة على غير حزب الله حتى يكون اللوم على غير عاتق الحزب".وأضاف "كذلك في اليمن السلطة الفعلية في صنعاء ولكن الحوثيين يريدون من حكومة الرئيس هادي أن تصرف المرتبات وأن تتحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين".وقال إن إيران تعمل على أن تكون السلطة لوكلائهم والمسؤولية على غير الوكلاء، ولذلك تخلق دولة داخل دولة، وهذه الدولة المصغرة كسرطان يتحكم في خلايا الجسد الأخرى، لصالحه ولصالح الإيرانيين، ولا يلحق الإيرانيين، أو وكلائهم شيء من اللوم عن تردي الخدمات لأنهم ليسوا السلطة أو الحكام.ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

- فيديو :









جميح بروكسل مؤتمر حركة النضال العربي



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