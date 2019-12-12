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قوات الجيش تتصدى لزحف حوثي على طورالباحة والمقاطرة

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للجيش الوطني أن مقاتلي كتيبتي الرئاسة والدفاع الجوي أوقفوا زحفًا للمليشيات الحوثية الإنقلابية على المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طورالباحة والمقاطرة المطلة على خط إمداد تعز الوحيد غربًا شمالي محافظة لحج.



ونقلت صفحة اللواء على الفيسبوك عن قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاة جبلي الرائد بديع محرد قوله "إن سريتين مشتركتين من كتيبتي الرئاسة والدفاع الجوي فاجأت المليشيات الحوثية الإنقلابية بهجوم مباغت في جبال الصوالحة أثناء محاولة تلك المليشيات الزحف على طورالباحة والمقاطرة عبر التفاف من تلك المرتفعات".



مشيراً إلى أن مقاتلي مليشيات الحوثي حاولوا العودة لمواقع حررها اللواء في نهاية العام 2016م في محاولة منهم لقطع الإمدادات شرقًا على مقاتلي جبهة المفاليس حيفان وخط إمداد تعز الوحيد غربًا.



مضيفًا أنه "بفضل الله تعالى وببسالة الأبطال تم القضاء على زحف المليشيات الإنقلابية بعد تطويقها من ثلاثه اتجاهات ودك مواقع تمركزها وإجبارها على الفرار".



مشيراً إلى أن اللواء الرابع مشاة جبلي منذ العام 2016م يكسر محاولات متكرره لمقاتلي جماعة الحوثي للتقدم إلى طورالباحة والمقاطرة، كان آخرها نوفمبر 2017م، عبر السلسلة الجبلية في منطقة شعب والجوازعة، بالإضافة إلى التحركات المتكرره في المرتفعات الجبلية في منطقة الصوالحة بمديرية المقاطرة وجبهة الاحكوم، لكنها محاولات تنكسر أكثر من مرة أمام جاهزية أبطال اللواء وتماسكهم واستبسالهم وتضحياتهم على حد تعبيره .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن اللواء الرابع مشاة جبلي التابع للجيش الوطني أن مقاتلي كتيبتي الرئاسة والدفاع الجوي أوقفوا زحفًا للمليشيات الحوثية الإنقلابية على المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طورالباحة والمقاطرة المطلة على خط إمداد تعز الوحيد غربًا شمالي محافظة لحج.ونقلت صفحة اللواء على الفيسبوك عن قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاة جبلي الرائد بديع محرد قوله "إن سريتين مشتركتين من كتيبتي الرئاسة والدفاع الجوي فاجأت المليشيات الحوثية الإنقلابية بهجوم مباغت في جبال الصوالحة أثناء محاولة تلك المليشيات الزحف على طورالباحة والمقاطرة عبر التفاف من تلك المرتفعات".مشيراً إلى أن مقاتلي مليشيات الحوثي حاولوا العودة لمواقع حررها اللواء في نهاية العام 2016م في محاولة منهم لقطع الإمدادات شرقًا على مقاتلي جبهة المفاليس حيفان وخط إمداد تعز الوحيد غربًا.مضيفًا أنه "بفضل الله تعالى وببسالة الأبطال تم القضاء على زحف المليشيات الإنقلابية بعد تطويقها من ثلاثه اتجاهات ودك مواقع تمركزها وإجبارها على الفرار".مشيراً إلى أن اللواء الرابع مشاة جبلي منذ العام 2016م يكسر محاولات متكرره لمقاتلي جماعة الحوثي للتقدم إلى طورالباحة والمقاطرة، كان آخرها نوفمبر 2017م، عبر السلسلة الجبلية في منطقة شعب والجوازعة، بالإضافة إلى التحركات المتكرره في المرتفعات الجبلية في منطقة الصوالحة بمديرية المقاطرة وجبهة الاحكوم، لكنها محاولات تنكسر أكثر من مرة أمام جاهزية أبطال اللواء وتماسكهم واستبسالهم وتضحياتهم على حد تعبيره .







قوات اللواء الرابع مشاة جبلي التصدي لزحف حوثي طور الباحة والمقاطرة



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