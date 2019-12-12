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انهيار متسارع للريال اليمني مقابل الدولار وأبرز العملات الأجنبية (الأسعار الآن)
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 02:09:00 مساءً
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*يمن برس -
واصل الريال اليمني تراجعه المتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس الموافق12 ديسمبر 2019م كما ياي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 157
الدولار : 597
الإماراتي : 160
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,100
(( أسعار البيع ))
السعودي : 157.5
الدولار : 600
الإماراتي : 161.5
العماني : 1550
ذهب كسر 21 : 24,400
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