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انهيار متسارع للريال اليمني مقابل الدولار وأبرز العملات الأجنبية (الأسعار الآن)
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 02:09:00 مساءً

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انهيار متسارع للريال اليمني مقابل الدولار وأبرز العملات الأجنبية (الأسعار الآن)
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*يمن برس -
واصل الريال اليمني تراجعه المتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية  

وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس الموافق12 ديسمبر 2019م كما ياي:

(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 157
⁦ الدولار     : 597
⁦ الإماراتي  : 160
⁦ العماني    : 1530
 ذهب كسر 21 : 24,100

(( أسعار البيع )) 
⁦ السعودي  : 157.5 
⁦ الدولار     : 600 
⁦الإماراتي  : 161.5 
⁦ العماني    : 1550 
 ذهب كسر 21 : 24,400


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خاص - يمن برس

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