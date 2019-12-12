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بائعو اللحوم والمواشي في صنعاء يتحدون الحوثيين ويعلنون إضرابًا مفتوحًا

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*يمن برس - متابعة خاصة



بدأت نقابة بائعي اللحوم والمواشي، اليوم الخميس إضرابًا مفتوحًا بأمانة العاصمة صنعاء؛ احتجاجا على حملة الاعتقالات التي شنتها مليشيات الحوثي في صفوف منتسبيها وفرض جبايات ومبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.



وقالت النقابة في بيانها الذي أسمته الخامس، إن الاضراب يبدأ من اليوم الخميس وسيتم فيه إغلاق محلات بيع اللحوم وأسواق بيع المواشي بالأمانة.



وأكدت أن السبب وراء ذلك ما يحصل لمكاتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة من تعسف وابتزاز بمنافذ العاصمة والاستمرار بفرض مبالغ مالية غير قانونية بقوة السلاح.



وأشار البيان إلى أن المحلات تفاجأت بحملة اعتقالات وحبس على أصحاب المحلات خارجة عن النظام والقانون ونقض للعهود والاتفاقات، محملاً المدعو حمود عباد المعين من مليشيات الحوثي مسئولية ذلك.



وأضاف البيان أنه رغم الاتفاق الذي تم بتاريخ في الـ 3 من شهر ديسمبر الجاري بين النقابة وسلطة الحوثي الذي يفضي بإلغاء المبالغ غير القانونية بمنافذ العاصمة ومحلات بيع اللحوم وأسواق المواشي إلا أن النقابة تفاجأت بقيام مكتب المسالخ بالأمانة بالالتفاف على الاتفاق والتصعيد غير المسبوق والاستمرار بالتعسف، حيث تقوم باقتياد بائعي اللحوم والمواشي (الجلابين) من النقاط المستحدثة التابعة للمسالخ إلى بير عبيد المسلخ المركزي، واحتجاز سياراتهم هناك وتفرض عليهم مبالغ كبيرة بدون تقديم خدمة.



وأهاب البيان بأن النقابة ستستمر بإضرابها حتى تنفيذ مطالبها برفع النقاط المستحدثة بمنافذ العاصمة من قبل المسالخ كون الغرض منها الابتزاز المالي لا شيء غيره وإلغاء المبالغ غير القانونية نهائياً سواء بالمنافذ أو بمحلات بيع اللحوم أو أسواق المواشي.



وكانت النقابة قد اتهمت أمين العاصمة المعين من قبل الحوثيين حمود عباد بممارسة الابتزاز والتعسف ضدهم باستخدام نقاط بمداخل أمانة العاصمة التي تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بدأت نقابة بائعي اللحوم والمواشي، اليوم الخميس إضرابًا مفتوحًا بأمانة العاصمة صنعاء؛ احتجاجا على حملة الاعتقالات التي شنتها مليشيات الحوثي في صفوف منتسبيها وفرض جبايات ومبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.وقالت النقابة في بيانها الذي أسمته الخامس، إن الاضراب يبدأ من اليوم الخميس وسيتم فيه إغلاق محلات بيع اللحوم وأسواق بيع المواشي بالأمانة.وأكدت أن السبب وراء ذلك ما يحصل لمكاتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة من تعسف وابتزاز بمنافذ العاصمة والاستمرار بفرض مبالغ مالية غير قانونية بقوة السلاح.وأشار البيان إلى أن المحلات تفاجأت بحملة اعتقالات وحبس على أصحاب المحلات خارجة عن النظام والقانون ونقض للعهود والاتفاقات، محملاً المدعو حمود عباد المعين من مليشيات الحوثي مسئولية ذلك.وأضاف البيان أنه رغم الاتفاق الذي تم بتاريخ في الـ 3 من شهر ديسمبر الجاري بين النقابة وسلطة الحوثي الذي يفضي بإلغاء المبالغ غير القانونية بمنافذ العاصمة ومحلات بيع اللحوم وأسواق المواشي إلا أن النقابة تفاجأت بقيام مكتب المسالخ بالأمانة بالالتفاف على الاتفاق والتصعيد غير المسبوق والاستمرار بالتعسف، حيث تقوم باقتياد بائعي اللحوم والمواشي (الجلابين) من النقاط المستحدثة التابعة للمسالخ إلى بير عبيد المسلخ المركزي، واحتجاز سياراتهم هناك وتفرض عليهم مبالغ كبيرة بدون تقديم خدمة.وأهاب البيان بأن النقابة ستستمر بإضرابها حتى تنفيذ مطالبها برفع النقاط المستحدثة بمنافذ العاصمة من قبل المسالخ كون الغرض منها الابتزاز المالي لا شيء غيره وإلغاء المبالغ غير القانونية نهائياً سواء بالمنافذ أو بمحلات بيع اللحوم أو أسواق المواشي.وكانت النقابة قد اتهمت أمين العاصمة المعين من قبل الحوثيين حمود عباد بممارسة الابتزاز والتعسف ضدهم باستخدام نقاط بمداخل أمانة العاصمة التي تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.







نقابة بائعي اللحوم والمواشي إضراب صنعاء



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