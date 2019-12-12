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سقوط العشرات من الحوثيين في معارك دامية بالساحل الغربي
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 02:50:00 مساءً

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قوات عسكرية
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قوات عسكرية

*يمن برس -الحديدة
قُتل وأصيب أكثر من عشرين مسلح حوثي في مواجهات مع القوات الموالية للحكومة اليمنية في الحديدة، غربي اليمن.
 
وقالت مصادر ميدانية، إن قوات العمالقة العاملة في القوات المشتركة بالساحل الغربي، تصدت لهجوم حوثي على مواقعها جنوب الحديدة .
 
وأشارت المصادر أن المواجهات التي دارت على مدى يومين خلفت 23 قتيل وجريح في صفوف الحوثيين.
 
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، نقلاُ عن مصادر طبية،" إن 7 قتلى و 16 جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي، إل وصلوا إلى مستشفيات محافظة الحديدة في اليومين الماضيين قادمة من الساحل الغربي".
 
 وأضافت المصادر أن المليشيات أعلنت حالة الاستنفار حول عدد من المستشفيات ومنعت دخول المرضى من المواطنين إليها، وخصصتها لاستقبال القتلى والجرحى من مسلحيها القادمين من الجبهة.


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خاص - يمن برس

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