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عاجل: كمين مسلح يستهدف رتلا عسكريا يضم قادة عسكرين بارزين في شبوة(تفاصيل حصرية+صورة)
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 03:03:00 مساءً

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عاجل: كمين مسلح يستهدف رتلا عسكريا يضم قادة عسكرين بارزين في شبوة(تفاصيل حصرية+صورة)
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*يمن برس -شبوة
نجا قائدان عسكريان بارزان في الجيش من محاولة اغتيال  اليوم الخميس في محافظة شبوة وسط وجنوب البلاد 

وقالت مصادر محلية إن جنديا قتلا وأصيب اثنان آخران، في كمينين منفصلين استهدف أحدهما موكباً يضم اثنين من قادة القوات الحكومية في محافظة شبوة.

وذكرت المصادر أن مسلحين مجهولين على الطريق العام بين منطقتي "العرم" و"المحفد" استهدفوا موكباً يضم العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاه أثناء توجههما إلى محافظة أبين.

ووفق المصادر فإن اشتباكات اندلعت بعد استهداف الموكب من قبل المسلحين مما أدى إلى إصابة اثنين من الجنود كانا ضمن حراسة القائدين.

في السياق قتل جندي بعد تعرض عربة عسكرية لكمين نصبه مسلحون، صباح اليوم الخميس، في منطقة "الجهوة" على الخط العام أيضاً.

يشار إلى أن هذه الكمائن بعد يوم واحد من مذكرة رفعها محافظ شبوة محمد صالح بن عديو للرئيس هادي تتهم الإمارات بتسليم أسلحة إلى مجاميع مسلحة لاستهداف نقاط الجيش والأمن بالمحافظة
يمن برس - عاجل: كمين مسلح يستهدف رتلا عسكريا يضم قادة عسكرين بارزين في شبوة(تفاصيل حصرية+صورة)



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خاص - يمن برس

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