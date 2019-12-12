"جماعة الحوثي" تكشف عن "اتفاق وشيك" برعاية الأمم المتحدة وهذا موعد توقيعه!

*يمن برس -متابعة خاصة
كشف محافظ الحديدة، المعين من جماعة "الحوثيين" محمد عياش قحيم، اليوم الخميس، عن قرب توقيع اتفاق لإعادة انتشار القوات في تخوم مدينة الحديدة غرب اليمن، برعاية الأمم المتحدة.
ونقل موقع وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني التابع للمليشيا الحوثية بصنعاء "26 سبتمبرنت"، عن قحيم أن "اتفاقا سيتم توقيعه بين الحوثين والطرف الآخر (الحكومة اليمنية)، خلال الأيام المقبلة لإعادة الانتشار والانسحاب، حيث سيلتقي الطرفان على متن سفينة في البحر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والتوقيع عليه، حسبما أبلغنا رئيس الفريق الأممي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال أبهيجيت جوها
وأوضح أن "الاتفاق سيتضمن انسحاب الطرف الآخر 20 كيلومترا للمعدات الخفيفة و50 كيلومترا للمعدات الثقيلة من تخوم مدينة الحديدة، بعد أن وضعت خمس نقاط مراقبة في الحديدة".
وأشار إلى "أن التوقيع على الاتفاق سيتم في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق السويد في 18 ديسمبر/ كانون الأول".
واتهم قحيم، التحالف والجيش اليمني بـ"عدم الإلتزام بالاتفاق"، مشيرا إلى "أن هناك اختراقات كبيرة رغم وجود نقاط المراقبة الخمس"، وقال إن "طيران التحالف شن عند زيارة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث 20 غارة جوية، منها 15 على جزيرة كمران وثلاث غارات على الصليف وغارتين على منطقة الجبانة".
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