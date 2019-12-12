نقاط الحوثيين تستفز برلمانين في صنعاء ومجلس النواب يعقد جلسة بشأنها

*يمن برس -صنعاء
قالت مصادر حقوقية إن نقاط تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لها تمارس ابتزازا وتعسفات بحق نواب برلمان صنعاء في عدد من النقاط الأمنية التابعة للمليشيا.
ولفتت المصادر إلى أن برلمانيون في صنعاء شكو لهيئة رئاسة مجلس النواب ما يتعرضون له من مضايقات وإساءات مخالفة للدستور والقانون واللوائح النافذة.
وكان مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيا في صنعاء قد استدعى في جلسة يوم الثلاثاء رؤساء الأجهزة الأمنية للإيضاح عن تلك الممارسات التي وصفها بـ "إساءات مخالفة للدستور والقانون واللوائح النافذة".
يشار إلى أن نقاط التفتيش المتواجدة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن والتابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية تمارس ابتزازا غير مبرر في حق المسافرين وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق المواطن اليمني
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