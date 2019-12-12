 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل وإصابة 22 مدنيا خلال نوفمبر الماضي في تعز
مقتل وإصابة 22 مدنيا خلال نوفمبر الماضي في تعز
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 04:14:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
تعز

*يمن برس -تعز
قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTC)، إنه وثق مقتل وإصابة 22 مدنيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات يوم الأربعاء، أنه رصد 58 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز، خلال نوفمبر الفائت.

وأوضح المركز الحقوقي أن فريقه الميداني وثق “مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، تسببت مليشيات الحوثي بمقتل 4 مدنيين، فيما قتل مدني آخر برصاص مباشر من قبل أحد أفراد اللجنة الأمنية”.

واكد التقرير أن عدد المصابين بلغ “17” مصابًا بينهم “7” أطفال و 4 نساء، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي تسببت بإصابة 8 مدنيين وتسبب “مسلحون خارج إطار الدولة ومجهولون” بإصابة 9 آخرين.

وبحسب التقرير فإن المركز وثق أيضًا حالتي انتهاك ضد حرية الرأي والتعبير، تسببت بها جهات أمنية تابعة للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى 5 حالات اعتداء، ارتكب أفراد في الجيش الحكومي ثلاثة منها، فيما الحالتان الاخيرتان تسبب بها مسلحون خارج إطار الدولة وآخرون مجهولون.

ورصد التقرير 25 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة تعرض خلالها 3 منازل و4 مركبات للتدمير الكلي وتضرر 12 منزلًا و6 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف مليشيا الحوثي.

وأشار التقرير إلى استمرار صعوبة الوضع الأمني في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، متهمًا اللجنة الأمنية والشرطة والسلطة المحلية القيام بـ”ممارسات مخلة بالأمن”.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
760
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©