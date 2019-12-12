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مقتل وإصابة 22 مدنيا خلال نوفمبر الماضي في تعز

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تعز

*يمن برس -تعز

قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTC)، إنه وثق مقتل وإصابة 22 مدنيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.



وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات يوم الأربعاء، أنه رصد 58 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز، خلال نوفمبر الفائت.



وأوضح المركز الحقوقي أن فريقه الميداني وثق “مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، تسببت مليشيات الحوثي بمقتل 4 مدنيين، فيما قتل مدني آخر برصاص مباشر من قبل أحد أفراد اللجنة الأمنية”.



واكد التقرير أن عدد المصابين بلغ “17” مصابًا بينهم “7” أطفال و 4 نساء، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي تسببت بإصابة 8 مدنيين وتسبب “مسلحون خارج إطار الدولة ومجهولون” بإصابة 9 آخرين.



وبحسب التقرير فإن المركز وثق أيضًا حالتي انتهاك ضد حرية الرأي والتعبير، تسببت بها جهات أمنية تابعة للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى 5 حالات اعتداء، ارتكب أفراد في الجيش الحكومي ثلاثة منها، فيما الحالتان الاخيرتان تسبب بها مسلحون خارج إطار الدولة وآخرون مجهولون.



ورصد التقرير 25 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة تعرض خلالها 3 منازل و4 مركبات للتدمير الكلي وتضرر 12 منزلًا و6 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف مليشيا الحوثي.



وأشار التقرير إلى استمرار صعوبة الوضع الأمني في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، متهمًا اللجنة الأمنية والشرطة والسلطة المحلية القيام بـ”ممارسات مخلة بالأمن”.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTC)، إنه وثق مقتل وإصابة 22 مدنيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات يوم الأربعاء، أنه رصد 58 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز، خلال نوفمبر الفائت.وأوضح المركز الحقوقي أن فريقه الميداني وثق “مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، تسببت مليشيات الحوثي بمقتل 4 مدنيين، فيما قتل مدني آخر برصاص مباشر من قبل أحد أفراد اللجنة الأمنية”.واكد التقرير أن عدد المصابين بلغ “17” مصابًا بينهم “7” أطفال و 4 نساء، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي تسببت بإصابة 8 مدنيين وتسبب “مسلحون خارج إطار الدولة ومجهولون” بإصابة 9 آخرين.وبحسب التقرير فإن المركز وثق أيضًا حالتي انتهاك ضد حرية الرأي والتعبير، تسببت بها جهات أمنية تابعة للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى 5 حالات اعتداء، ارتكب أفراد في الجيش الحكومي ثلاثة منها، فيما الحالتان الاخيرتان تسبب بها مسلحون خارج إطار الدولة وآخرون مجهولون.ورصد التقرير 25 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة تعرض خلالها 3 منازل و4 مركبات للتدمير الكلي وتضرر 12 منزلًا و6 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف مليشيا الحوثي.وأشار التقرير إلى استمرار صعوبة الوضع الأمني في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، متهمًا اللجنة الأمنية والشرطة والسلطة المحلية القيام بـ”ممارسات مخلة بالأمن”.







مدني تعز تقرير



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