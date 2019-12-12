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مقاتلة روسية خارقة تهدد أمريكا منذ 40 عاماً

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*يمن برس - متابعات

تمثل المقاتلة الروسية الخارقة "ميغ 31"، واحدة من أخطر الأسلحة الروسية، التي مازالت تمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن عمرها يقترب من 40 عاما.



وتقول مجلة "ناشيونال إنترست"، إن تلك المقاتلة، أسرع مما يعتقد الآخرون، وأن الهدف من تطويرها، كان حماية الحدود الممتدة للاتحاد السوفيتي في حقبة السبعينيات، ورغم ذلك، فإن تلك المقاتلة الاعتراضية، مازالت تقوم بدورها بكفاءة عالية في مواجهة أخطر الطائرات الهجومية الأمريكية.



ومن المتوقع أن تستمر في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي، بعد تحديث أنظمة الملاحة والتسليح الخاص بها لتكون قادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية، بحسب المجلة الأمريكية.



وصمم الاتحاد السوفيتي تلك الطائرة في سبعينيات القرن الماضي، لتكون واحدة من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، وكان دورها الأساسي هو اعتراض أي خطر خارجي بالقرب من المجال الجوي السوفيتي وتدميره.



وتصنف تلك الطائرة بأنها ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تمتلك سرعة فائقة تمكنها من اعتراض القاذفات الأمريكية الأسرع من الصوت، إذا حاولت الاقتراب من المجال الجوي السوفيتي، وتعمل الطائرة بمحركين ويتكون طاقمها من فردين، بحسب موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمثل المقاتلة الروسية الخارقة "ميغ 31"، واحدة من أخطر الأسلحة الروسية، التي مازالت تمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن عمرها يقترب من 40 عاما.وتقول مجلة "ناشيونال إنترست"، إن تلك المقاتلة، أسرع مما يعتقد الآخرون، وأن الهدف من تطويرها، كان حماية الحدود الممتدة للاتحاد السوفيتي في حقبة السبعينيات، ورغم ذلك، فإن تلك المقاتلة الاعتراضية، مازالت تقوم بدورها بكفاءة عالية في مواجهة أخطر الطائرات الهجومية الأمريكية.ومن المتوقع أن تستمر في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي، بعد تحديث أنظمة الملاحة والتسليح الخاص بها لتكون قادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية، بحسب المجلة الأمريكية.وصمم الاتحاد السوفيتي تلك الطائرة في سبعينيات القرن الماضي، لتكون واحدة من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، وكان دورها الأساسي هو اعتراض أي خطر خارجي بالقرب من المجال الجوي السوفيتي وتدميره.وتصنف تلك الطائرة بأنها ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تمتلك سرعة فائقة تمكنها من اعتراض القاذفات الأمريكية الأسرع من الصوت، إذا حاولت الاقتراب من المجال الجوي السوفيتي، وتعمل الطائرة بمحركين ويتكون طاقمها من فردين، بحسب موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.







روسيا امريكا ميغ 31



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