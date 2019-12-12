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الحوثيون يعترفون بسقوط قتلى في مواجهات مع قبائل الحدا

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عاجل..الحوثيون يتقدمون في مأرب ويصلون الخط الذي يربطها بصنعاء

*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المليشيات، مساء اليوم الخميس، مقتل عدد من عناصرها في مواجهات مع مسلحين قبليين في مديرية الحدا بمحافظة ذمار (جنوبي صنعاء).



وزعمت في بيان أنها ضبط خلية تابعة للتحالف تقوم بـ”أعمال تخريبية ونشر الفوضى وإقلال السكينة العامة في محافظة ذمار”.. وفق البيان.



وأشارت إلى أن أمن محافظة ذمار ضبط الخلية في مديرية الحدا منطقة المصاقرة، نتج عنها مقتل اثنين من أفرادها لافتة إلى وصول تعزيزات أمنية داهمت المنطقة وألقت القبض على المطلوبين بحسب البيان.



وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء بين مسلحين قبليين، ومليشيا الحوثي في ذمار عقب مهاجمة الأخيرة قرية المصاقرة بمديرية الحدا بحثاً عن ضابط يدعى عبدالله محمد المصقري.



وفرضت مليشيا الحوثي منذ مساء أمس حصاراً مطبقاً على القرية وقصفتها بالمدفعية ما أدى إلى إحتراق عدد من منازل المواطنين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المليشيات، مساء اليوم الخميس، مقتل عدد من عناصرها في مواجهات مع مسلحين قبليين في مديرية الحدا بمحافظة ذمار (جنوبي صنعاء).وزعمت في بيان أنها ضبط خلية تابعة للتحالف تقوم بـ”أعمال تخريبية ونشر الفوضى وإقلال السكينة العامة في محافظة ذمار”.. وفق البيان.وأشارت إلى أن أمن محافظة ذمار ضبط الخلية في مديرية الحدا منطقة المصاقرة، نتج عنها مقتل اثنين من أفرادها لافتة إلى وصول تعزيزات أمنية داهمت المنطقة وألقت القبض على المطلوبين بحسب البيان.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء بين مسلحين قبليين، ومليشيا الحوثي في ذمار عقب مهاجمة الأخيرة قرية المصاقرة بمديرية الحدا بحثاً عن ضابط يدعى عبدالله محمد المصقري.وفرضت مليشيا الحوثي منذ مساء أمس حصاراً مطبقاً على القرية وقصفتها بالمدفعية ما أدى إلى إحتراق عدد من منازل المواطنين.







الحوثي ذمار الحدا



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